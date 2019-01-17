Хранить чеки в кошельке опасно для здоровья

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Могут ли чеки, которые мы получаем в магазинах от продавцов, спровоцировать рак? Ученые предупреждают, что 90% подобного рода бумаги содержит нарушающие гормональную систему химические вещества, считающиеся канцерогенами.До 90% всех бумажных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак. Ученые из Университета Гранады в Испании обнаружили в чернилах, которые используются в данных чеках, бисфенол-А (BPA). И этот химический компонент, как было неоднократно доказано в ходе многочисленных клинических исследований, является нарушителем гормональной деятельности человека. Ученые связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета второго типа, преждевременных родов и раннего пубертата.Ранее эксперты неоднократно били тревогу по поводу того, что современные люди очень активно соприкасаются с BPA, который содержится в разного рода пластиковых упаковках и контейнерах. И вот теперь появилась новая опасность - магазинные чеки. Оказывается, мы ни в коем случае не должны хранить их в сумочках, кошельках или автомобилях. BPA добавляют в чернила для чеков для того, чтобы они выглядели более тёмными. Авторы нынешнего исследования использовали 112 различных чеков и билетов из Бразилии, Испании и Франции. Даже рядовые обыватели замечали, что подобного рода бумага чернеет, если она находится поблизости от источника тепла.Более 90% исследованных чеков содержали бисфенол-А, но это касалось только образцов из Бразилии и Испании. Следы BPA в чеках из Франции были обнаружены только в 50% образцах. В последние годы французское правительство прилагает активные усилия для снижения использования BPA в самых разных предметах, включая и термальную бумагу.