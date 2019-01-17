Названы главные ошибки, совершаемые при заморозке продуктов

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Существует несколько довольно распространенных заблуждений на тему заморозки продуктов. Поэтому мы решили узнать, какие именно мы совершаем ошибки, когда храним еду подобным образом, и как это исправить.Итак, как сделать использование морозилки более эффективным и удобным.С утверждением, что заморозить можно все, не поспоришь. Только вот некоторым продуктам это абсолютно противопоказано. Помимо того, что пищу нужно заморозить, ее потом еще необходимо правильно разморозить, а при оттаивании еда теряет свою текстуру, вкусовые качества и внешний вид. Потому в морозилке нельзя хранить кофейные зерна, нежные овощи, сливочные соусы, масло, а также яйца, консервы и многие другие продукты – после разморозки их просто невозможно будет есть.Как бы вам того не хотелось, морозилка – это не криокамера, в которой можно хранить стратегический запас на будущее. Худший враг замороженных продуктов – сочетание влажности и воздуха. Если еду максимально защитить от их воздействия, можно на какое-то время продлить срок ее хранения. Самый простой способ – положить еду в вакуумный пакет. Для всех остальных видов упаковки стоит ориентироваться на рекомендуемые сроки хранения в морозильной камере. Так, при -18 градусах супы, рагу и кассероль можно хранить два-три месяца, приготовленное мясо два-три месяца, сырые стейки и отбивные 4-12 месяцев, приготовленную птицу четыре месяца, сырую птицу 9-12 месяцев.Замораживание фактически делает бактерии неактивными, но мнение о том, что холод делает продукт безопасным, в корне ошибочное. Другими словами, если ваша еда попала в морозильник с какими-то бактериями на поверхности, когда она оттает, она по-прежнему будет содержать те же вредные бактерии. Единственный надежный способ избавиться от них – готовить размороженный продукт до безопасной внутренней температуры.Вообще-то, в реальности все бывает с точностью наоборот, то есть замороженные фрукты и овощи на проверку оказываются гораздо полезнее свежих. Объясняется это тем, что, как правило, эти продукты собираются на пике зрелости и сразу же замораживают. При этом в овощах и фруктах сохраняется максимум полезных свойств и витаминов. Чтобы свести к минимуму потерю полезных веществ, готовить подобные размороженные продукты нужно щадящим способом, например, на пару.Если это в принципе возможно, лучше, конечно, избегать повторного замораживания. Хотя технически такой продукт есть безопасно, вам вряд ли понравится его вкус, особенно это касается сырого мяса, которое в процессе размораживания теряет много влаги, а вместе с ним и вкусовые качества.Как показывает практика, повторная заморозка возможна в том случае, если извлеченный из морозилки продукт оставался вне холодильника не более двух часов.