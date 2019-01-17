Медики выяснили причину набора лишнего веса

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Ожирение может быть обусловлено генетическими факторами.Медики работают над созданием пилюли против ожирения. В частности, исследователи из Университета Мичигана говорят, что обнаружили гормон, который регулирует сжигание жира в организме.По их словам, эксперименты на мышах показали, что блокировка работы гормона приводит к снижению веса грызунов и улучшению их метаболического состояния.Следует отметить, что у нашего организма существует несколько гормонов, влияющих на ожирение. Грелин повышает аппетит и советует организму, когда прекратить сжигать калории при низких запасах энергии, а лептин подавляет аппетит и увеличивает количество сжигаемых калорий.В рамках исследования ученые вышли на гормон под названием ЦСК или цукуши (tsukushi), который вырабатывается печенью и останавливает обмен веществ, когда организм сжигает большое количество энергии.Так, например, когда мышей помещали в условия с низкой температурой, уровень ЦСК повышался, потому что их организм настраивался на выработку тепла.«Мы полагаем, что ЦСК каким-то образом компенсирует расход энергии. Когда происходит быстрая потеря энергии, гормон тормозит обмен веществ», - полагает старший автор исследования Цзянди Линь (Jiandie Lin).Для проверки своей теории команда разделила мышей на две группы: в первую вошли мыши без гормона; во вторую - контрольные животные. Когда лабораторные грызуны временно оставались без пищи, те, у кого не было гормона, теряли гораздо больше веса, чем контрольные мыши.У мышей без ЦСК также наблюдалась высокая температура тела, так как, по словам ученых, животные сжигали больше энергии. Затем исследователи поместили обе группы грызунов на диеты с высоким содержанием жира. Контрольная группа мышей удвоила свой вес, в то время как те, у кого нет ЦСК, увеличили его только примерно на 30%.В дальнейшнем команда планирует изучить, существует ли связь между ЦСК и так называемым бурым жиром, сжигающим энергию, и терапией, которая помешает ЦСК «тормозить» обмен веществ, например, с помощью таблеток.