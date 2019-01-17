Медики выяснили причину набора лишнего веса
Медики работают над созданием пилюли против ожирения. В частности, исследователи из Университета Мичигана говорят, что обнаружили гормон, который регулирует сжигание жира в организме.
По их словам, эксперименты на мышах показали, что блокировка работы гормона приводит к снижению веса грызунов и улучшению их метаболического состояния.
Следует отметить, что у нашего организма существует несколько гормонов, влияющих на ожирение. Грелин повышает аппетит и советует организму, когда прекратить сжигать калории при низких запасах энергии, а лептин подавляет аппетит и увеличивает количество сжигаемых калорий.
В рамках исследования ученые вышли на гормон под названием ЦСК или цукуши (tsukushi), который вырабатывается печенью и останавливает обмен веществ, когда организм сжигает большое количество энергии.
Так, например, когда мышей помещали в условия с низкой температурой, уровень ЦСК повышался, потому что их организм настраивался на выработку тепла.
«Мы полагаем, что ЦСК каким-то образом компенсирует расход энергии. Когда происходит быстрая потеря энергии, гормон тормозит обмен веществ», - полагает старший автор исследования Цзянди Линь (Jiandie Lin).
Для проверки своей теории команда разделила мышей на две группы: в первую вошли мыши без гормона; во вторую - контрольные животные. Когда лабораторные грызуны временно оставались без пищи, те, у кого не было гормона, теряли гораздо больше веса, чем контрольные мыши.
У мышей без ЦСК также наблюдалась высокая температура тела, так как, по словам ученых, животные сжигали больше энергии. Затем исследователи поместили обе группы грызунов на диеты с высоким содержанием жира. Контрольная группа мышей удвоила свой вес, в то время как те, у кого нет ЦСК, увеличили его только примерно на 30%.
В дальнейшнем команда планирует изучить, существует ли связь между ЦСК и так называемым бурым жиром, сжигающим энергию, и терапией, которая помешает ЦСК «тормозить» обмен веществ, например, с помощью таблеток.
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