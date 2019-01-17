5 шагов для защиты от инсульта
По словам специалистов, бороться с причинами, способствующими развитию инсульта, проще чем с его последствиями. Для этого необходимо сделать несколько шагов.
Шаг первый: контролировать параметры здоровья. Необходимо знать свой «рабочий» уровень артериального давления, а также показатели глюкозы и холестерина в крови. В случае их повышения консультироваться с врачом и принимать необходимые препараты.
Шаг второй: придерживаться здорового рациона. Одним из лучших для состояния сосудов и для защиты от инсульта является тип питания по образцу средиземноморской диеты. Он помогает поддерживать здоровый вес, что важно для предотвращения сосудистой катастрофы.
Шаг третий: иметь физические нагрузки. Самые полезные в деле защиты от развития инсульта – динамичные нагрузки, такие как плавание, бег, ходьба по 30–40 минут ежедневно.
Шаг четвертый: отказ от вредных привычек. Забыв об алкоголе и сигаретах, вы сможете уберечь себя от инсульта.
Шаг пятый: лечить хронические недуги. Львиная доля инсультов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий. Кроме того, риск инсульта повышают коллагенозы, хламидиоз, болезни крови, сахарный диабет.
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