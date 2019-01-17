5 шагов для защиты от инсульта

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Считать инсульт болезнью пожилого возраста не стоит – в наши дни инсульт в 11% случаев поражает людей, не достигших своего 45-летия. При этом до 80% людей, переживших инсульт, уже не могут вернуться к прежней жизни и сталкиваются с инвалидностью. Медики рассказали о главных правилах защиты от опасной патологии, вызванной кровоизлиянием в мозг.По словам специалистов, бороться с причинами, способствующими развитию инсульта, проще чем с его последствиями. Для этого необходимо сделать несколько шагов.Необходимо знать свой «рабочий» уровень артериального давления, а также показатели глюкозы и холестерина в крови. В случае их повышения консультироваться с врачом и принимать необходимые препараты.Одним из лучших для состояния сосудов и для защиты от инсульта является тип питания по образцу средиземноморской диеты. Он помогает поддерживать здоровый вес, что важно для предотвращения сосудистой катастрофы.Самые полезные в деле защиты от развития инсульта – динамичные нагрузки, такие как плавание, бег, ходьба по 30–40 минут ежедневно.Забыв об алкоголе и сигаретах, вы сможете уберечь себя от инсульта.Львиная доля инсультов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий. Кроме того, риск инсульта повышают коллагенозы, хламидиоз, болезни крови, сахарный диабет.