Налегать на витамин D для прочности костей бесполезно

Нужно ли налегать на витамин D для повышения прочности костей? Считается, что пожилым пациентам с этой целью необходимы повышенные дозы «солнечного» витамина. Однако в результате своего исследования ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания) сочли популярный способ борьбы с возрастной хрупкостью костей бесполезным.«Налегать на витамина D бесполезно – увеличение его доз не оказывает никакого эффекта на людей старше 70 лет, которые принимают его в виде пищевых добавок ради увеличения прочности костей и защиты от переломов», - приводится мнение исследователей в пресс-релизе на MedicalXpress.Специалисты вели наблюдение за группой из 4000 человек от 70 лет. Их поделили на группы в зависимости от принимаемого количества витамина D: принимавшие 300, 600 или 1200 микрограмм. Витамин добровольцы получали раз в месяц в течение года.Проверка минеральной плотности костной ткани после года применения витамина показала, что увеличение его концентрации – дело в общем бесполезное. Никакого дополнительного эффекта в плане повышения прочности костей высокие дозы витамина D не оказывали.«Лучшим способом борьбы с возрастной потерей прочности костей является поддержание здоровой диеты, прогулки на свежем воздухе и регулярные физические упражнения», - констатировали авторы проекта.