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После серии экспериментов, проводившихся в Великобритании, ученые высказали мнение о том, что сторона кровати влияет на качество сна и на здоровье. По словам специалистов, ухудшение в самочувствии человека может быть связано с тем, что он спин на неподходящей для него стороне кровати.Специалисты изначально ставили своей целью определить, имеется ли связь между качеством ночного сна и тем, с какой стороны кровати предпочитает спать человек. Подобный интерес ученых не случаен. В последние годы становится все больше исследований, подтверждающих серьезное влияние сна на состояние организма и на склонность к определенным заболеваниям. Так недавно испанские ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследованийустановили, что короткий и неглубокий сон повышает риск развития атеросклероза – опасного нарушениясосудов, связанное с возникновением в них бляшек и развитием ишемической болезни сердца.Проведенные эксперименты позволили допустить, что сторона кровати действительно может влиять на качество сна.«Люди, которые предпочитают спать на левой стороне кровати, высыпаются и отдыхают лучше. Их сон оказывается более спокойным и глубоким. Таких людей гораздо реже мучает бессонница, по сравнению с людьми, которые спят на правой стороне кровати», - констатировали авторы испытаний.В свою очередь анкетирование испытуемых показало, что люди, которые предпочитают спать на левой стороне кровати, на 4% чаще просыпаются утром отдохнувшими и с хорошим настроением. В течение последующего дня такие люди на 9,5% чаще проявляют психическую устойчивость, более позитивно воспринимая жизненные затруднения.