Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
Мировые исследования показывают, что количество пациентов, которым ставится диагноз «рак», на планете будет расти. Это связано со старением населения и его увеличением. Поэтому число заболевших вырастет на 24 млн человек вместо прогнозируемых 16 млн человек. Россию тоже ждет рост числа онкобольных, считает академик.
«Перед нами поставлена амбициозная задача – 80 лет и более (ред. – увеличение продолжительности жизни), а это значит, что в геометрической прогрессии вырастет количество онкобольных, которым нужно наблюдение и лечение. Уже сейчас каждый год мы выявляем 566 тыс новых случаев, 3 млн 650 тыс пациентов у нас наблюдаются каждый год. Значит, мы должны будем расширить мощность онкологической службы по крайней мере на 1,5 млн наблюдаемых, и к этому надо готовить кадровый состав», – сказал Андрей Каприн.
Обязательной станет диспансеризация и скрининги, это тоже потребует профильных мощностей.
Поэтому вопрос подготовки кадров достаточно острый, особенно это касается первичного звена, отметил ведущий онколог страны. Для сравнения, в первичном звене дефицит кадров – 43%, тогда как в больших онкологических центрах укомплектованность свыше 96%. Разрыв большой, его нужно нивелировать. Национальные центры готовы оказывать дистанционно поддержку по кадровой подготовке, и уже сейчас мы занимаемся этим.
Среди достижений в борьбе с раковыми заболеваниями Андрей Каприн отметил уменьшение летальных исходов. Что касается кадрового вопроса и развития инфраструктуры, здесь, по мнению эксперта, могут помочь цифровые технологии, создание референс-центров. Амбулаторные онкологические центры – важная структура, которая позволит на базе хорошо вооруженных учреждений, непосредственно оказывать больному онкологическую помощь, сужая время ожидания.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в свою очередь согласилась, что сейчас необходимой инфраструктуры в России нет – это и референс-центры, межрайонные, амбулаторные клинические службы – их должно быть создано более 400 за ближайшие годы и 18 референс-центров по самым сложным методам исследования онкозаболеваний. Эти центры должны в круглосуточном режиме оказывать помощь регионам.
Невозможно не решив кадровую проблему выполнить поставленные в рамках нацпроекта задачи, уже сейчас поэтому параллельно запущены кадровые проекты, добавила министр.
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