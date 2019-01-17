Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных

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Количество онкобольных пациентов в ближайшие годы может увеличиться почти на 1,5 млн человек, что потребует дополнительных мощностей для лечения таких пациентов. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.Мировые исследования показывают, что количество пациентов, которым ставится диагноз «рак», на планете будет расти. Это связано со старением населения и его увеличением. Поэтому число заболевших вырастет на 24 млн человек вместо прогнозируемых 16 млн человек. Россию тоже ждет рост числа онкобольных, считает академик.«Перед нами поставлена амбициозная задача – 80 лет и более (ред. – увеличение продолжительности жизни), а это значит, что в геометрической прогрессии вырастет количество онкобольных, которым нужно наблюдение и лечение. Уже сейчас каждый год мы выявляем 566 тыс новых случаев, 3 млн 650 тыс пациентов у нас наблюдаются каждый год. Значит, мы должны будем расширить мощность онкологической службы по крайней мере на 1,5 млн наблюдаемых, и к этому надо готовить кадровый состав», – сказал Андрей Каприн.Обязательной станет диспансеризация и скрининги, это тоже потребует профильных мощностей.Поэтому вопрос подготовки кадров достаточно острый, особенно это касается первичного звена, отметил ведущий онколог страны. Для сравнения, в первичном звене дефицит кадров – 43%, тогда как в больших онкологических центрах укомплектованность свыше 96%. Разрыв большой, его нужно нивелировать. Национальные центры готовы оказывать дистанционно поддержку по кадровой подготовке, и уже сейчас мы занимаемся этим.Среди достижений в борьбе с раковыми заболеваниями Андрей Каприн отметил уменьшение летальных исходов. Что касается кадрового вопроса и развития инфраструктуры, здесь, по мнению эксперта, могут помочь цифровые технологии, создание референс-центров. Амбулаторные онкологические центры – важная структура, которая позволит на базе хорошо вооруженных учреждений, непосредственно оказывать больному онкологическую помощь, сужая время ожидания.Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в свою очередь согласилась, что сейчас необходимой инфраструктуры в России нет – это и референс-центры, межрайонные, амбулаторные клинические службы – их должно быть создано более 400 за ближайшие годы и 18 референс-центров по самым сложным методам исследования онкозаболеваний. Эти центры должны в круглосуточном режиме оказывать помощь регионам.Невозможно не решив кадровую проблему выполнить поставленные в рамках нацпроекта задачи, уже сейчас поэтому параллельно запущены кадровые проекты, добавила министр.