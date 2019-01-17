Врачи назвали основные болезни мужчин после 40 лет

Оказывается, мужчинам не легче, чем женщинам, перешагивать сорокалетний рубеж.

Медики, исходя из своих наблюдений, отмечают, что после достижения 40 лет мужчины ровным счетом, как и женщины, сталкиваются с определенными трудностями в плане здоровья. Только заболевания их подстерегают совсем не такие, которыми чаще болеют женщины.

Для того, чтобы быть ко всему готовыми и суметь противостоять любому недугу, врачи поделились с мужчинами ценной информацией, назвав вероятные болячки и пути их экстренного лечения.

Наиболее часто мужчины после 40 лет сталкиваются с такими заболеваниями:

Инфаркты и инсульты. У мужчин часто повышается артериальное давление, потому как анатомически мужской организм имеет больший объем сосудистого русла и крови, нежели у женщин. Как известно, гипертоническая болезнь - одна из причин инсультов, и на ее фоне могут развиться другие заболевания сердца, ведущие к инфарктам.

Аденома или рак предстательной железы. Данные заболевания нередко развиваются у мужчин, старших сорокалетнего возраста. Привести к ним могут неправильный образ жизни, вредные привычки, нездоровое питание, стрессы и так далее.

Рак легких или обструктивная болезнь данного органа дыхания. В данном случае риск можно объяснить тем, что подавляющее большинство мужчин курят, причем с юного возраста. Также, на здоровье легких может повлиять вредная работа с химическими веществами, которую опять-таки чаще выбирают мужчины. Таким мужчинам нужно регулярно обследовать легкие.

Метаболический синдром, который сопровождается ожирением, гипертонией, и приводит к сахарному диабету, ухудшению потенции, инсультам и инфарктам. Поэтому набирать лишний вес мужчинам категорически нельзя.

Есть еще один выход - начать профилактику вышеперечисленных недугов еще до того, как вам исполнится 40, в таком случае вы позаботитесь о том, чтобы в зрелом возрасте вас не беспокоили самые распространенные «мужские» болезни.
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