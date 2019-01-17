Врачи назвали основные болезни мужчин после 40 лет

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Оказывается, мужчинам не легче, чем женщинам, перешагивать сорокалетний рубеж.Медики, исходя из своих наблюдений, отмечают, что после достижения 40 лет мужчины ровным счетом, как и женщины, сталкиваются с определенными трудностями в плане здоровья. Только заболевания их подстерегают совсем не такие, которыми чаще болеют женщины.Для того, чтобы быть ко всему готовыми и суметь противостоять любому недугу, врачи поделились с мужчинами ценной информацией, назвав вероятные болячки и пути их экстренного лечения.Наиболее часто мужчины после 40 лет сталкиваются с такими заболеваниями:Инфаркты и инсульты. У мужчин часто повышается артериальное давление, потому как анатомически мужской организм имеет больший объем сосудистого русла и крови, нежели у женщин. Как известно, гипертоническая болезнь - одна из причин инсультов, и на ее фоне могут развиться другие заболевания сердца, ведущие к инфарктам.Аденома или рак предстательной железы. Данные заболевания нередко развиваются у мужчин, старших сорокалетнего возраста. Привести к ним могут неправильный образ жизни, вредные привычки, нездоровое питание, стрессы и так далее.Рак легких или обструктивная болезнь данного органа дыхания. В данном случае риск можно объяснить тем, что подавляющее большинство мужчин курят, причем с юного возраста. Также, на здоровье легких может повлиять вредная работа с химическими веществами, которую опять-таки чаще выбирают мужчины. Таким мужчинам нужно регулярно обследовать легкие.Метаболический синдром, который сопровождается ожирением, гипертонией, и приводит к сахарному диабету, ухудшению потенции, инсультам и инфарктам. Поэтому набирать лишний вес мужчинам категорически нельзя.Есть еще один выход - начать профилактику вышеперечисленных недугов еще до того, как вам исполнится 40, в таком случае вы позаботитесь о том, чтобы в зрелом возрасте вас не беспокоили самые распространенные «мужские» болезни.