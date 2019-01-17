Диетологи подсказали, как ускорить обмен веществ
Голодание может ускорить метаболизм в организме и защитить его от возрастных изменений.
Также оно благотворно сказывается на циркадных ритмах, тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.
Данные выводы были сделаны в ходе исследования с участием лабораторных мышей, которых подвергали 24-часовым периодам голодания, передает Cell Reports. У животных при этом наблюдалось снижение потребления кислорода, дыхательного коэффициента и количества расходуемой энергии, но эти эффекты обратимы при повторном приеме пищи.
Наблюдение продемонстрировало, что голодание снижает активность белков BMAL1 и REV-ERB?, участвующих в регуляции суточной работы организма.
По словам ученых, умеренное голодание позволяет восстановить работу внутренних часов в случае, если они они оказались "сбиты".
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