Диетологи подсказали, как ускорить обмен веществ

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Названа новая польза голодания.Голодание может ускорить метаболизм в организме и защитить его от возрастных изменений.Также оно благотворно сказывается на циркадных ритмах, тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.Данные выводы были сделаны в ходе исследования с участием лабораторных мышей, которых подвергали 24-часовым периодам голодания, передает Cell Reports. У животных при этом наблюдалось снижение потребления кислорода, дыхательного коэффициента и количества расходуемой энергии, но эти эффекты обратимы при повторном приеме пищи.Наблюдение продемонстрировало, что голодание снижает активность белков BMAL1 и REV-ERB?, участвующих в регуляции суточной работы организма.По словам ученых, умеренное голодание позволяет восстановить работу внутренних часов в случае, если они они оказались "сбиты".