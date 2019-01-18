В преддверии христианского праздника Дня Крещения Господня медработники рассказали, кому не стоит купаться в проруби. Судя по словам специалистов, такое купание может оказаться опасным для неподготовленных людей, а также людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.Мнением о том, кому не стоит купаться в ледяной воде проруби поделилась, в частности, врач-терапевт Марина Анисимова. Прежде всего она отметила незакаленных людей.Для здорового и выносливого, спортивного человека крещенские купания относительно безопасны, но неподготовленные люди могут подорвать здоровье и даже оказаться на больничной койке, предупредила врач.«Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше. Люди, которые не готовили свой организм к зимним купаниям, могут получить переохлаждение и простудиться», - сказала Анисимова.Также специалист добавила, что в проруби не стоит купаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями - резкий перепад температур может спровоцировать развитие тотальной аритмии, скачок с повышением или снижением артериального давления.«Как следствие, обкрадывание головного мозга и инфаркт», - сообщила о возможном последствии ледяного купания Марина Анисимова.Врач-терапевт подчеркнула, что противопоказаний от купания в проруби на Крещение нет только для людей, которые нормально переносят процедуру закаливания.