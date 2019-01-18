Кому не стоит купаться в проруби
Мнением о том, кому не стоит купаться в ледяной воде проруби поделилась, в частности, врач-терапевт Марина Анисимова. Прежде всего она отметила незакаленных людей.
Для здорового и выносливого, спортивного человека крещенские купания относительно безопасны, но неподготовленные люди могут подорвать здоровье и даже оказаться на больничной койке, предупредила врач.
«Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше. Люди, которые не готовили свой организм к зимним купаниям, могут получить переохлаждение и простудиться», - сказала Анисимова.
Также специалист добавила, что в проруби не стоит купаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями - резкий перепад температур может спровоцировать развитие тотальной аритмии, скачок с повышением или снижением артериального давления.
«Как следствие, обкрадывание головного мозга и инфаркт», - сообщила о возможном последствии ледяного купания Марина Анисимова.
Врач-терапевт подчеркнула, что противопоказаний от купания в проруби на Крещение нет только для людей, которые нормально переносят процедуру закаливания.
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