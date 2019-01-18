Колебания в доходах ведут к болезням сердца и смерти

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Исследование ученых из Медицинской школы имени Миллера при университете Майами (США) показало: колебания в доходах людей достаточного молодого возраста ведут к болезням сердца и повышают риск преждевременной смерти от любой причины. Полученные учеными данные опубликовал журнал Американской кардиологической ассоциации Circulation.Ученые поясняют: хотя многие люди и раньше сталкивались с нестабильностью доходов и понижением уровня своего достатка, в наши дни изменчивость в доходах оказывается рекордно высокой, начиная с 1980 года. В пользу такого мнения говорит анализ данных, полученных в ходе исследовательского проекта Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) с участием 3 937 человек из четырех городов США.За испытуемыми, чей возраст к началу исследования колебался в диапазоне 23-35 лет, велось многолетнее наблюдение. Ученые сопоставили показатели того, как колебался уровень доходов добровольцев, с выявленными у них за период исследования болезнями сердечно-сосудистого свойства (инфаркты и инсульты), а также случаями смерти. В итоге исследователи констатировали: чем значительнее были колебания в доходах людей, тем выше были их риски пострадать от патологий сосудов и сердца, а также уйти из жизни раньше времени.«Наибольшие колебания в личном доходе связаны с почти удвоенным риском смерти и более чем удвоенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность) в течение следующих 10 лет», - прокомментировали научные специалисты.