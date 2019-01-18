Умеренное голодание полезно для здоровья, поскольку изменяет метаболизм и влияет на циркадные ритмы. Как отмечают ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI), итогом этого становится снижение рисков развития заболеваний, связанных со старением организма.Исследование проводилось на мышах, которые в течение суток голодали. Оказалось, что в итоге подопытные грызуны потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии. Помимо этого, у них снизилось соотношение между выдыхаемым углекислым газом и вдыхаемым кислородом.Примечательно, что после приема пищи эти эффекты сошли на нет.По мнению ученых, голодание влияет на работу ключевых для циркадных ритмов генов и белков. Так, снижается активность белков BMAL и REV-ERBa, которые играют роль в суточной работе печени и скелетных мышц.Таким образом, голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций. Ученые указывают на то, что это благотворно влияет на здоровье и замедляет развитие болезней, связанных со старением.Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.