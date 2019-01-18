Эффекта Моны Лизы не существует

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Джоконда – известнейшее произведение Леонардо да Винчи и признанный шедевр мировой живописи. В то время как одни искусствоведы пытаются раскрыть тайну улыбки Джоконды, другие изучают эффект Моны Лизы.Бесчисленное множество людей утверждают, что изображенная на картине женщина будто следит за ними взглядом. Исследователи из Университета Билефельда (Bielefeld University) решили выяснить, действительно ли картина обладает столь удивительным свойством.Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 24 добровольца. Всех их попросили посмотреть на репродукцию известного полотна с разного расстояния и под разными углами, после чего точно указать, куда именно направлен взгляд женщины. Было проведено около 2000 замеров и оказалось, что тот самый магический эффект возникает только в том случае, если угол между взглядом смотрящего и взглядом Джоконды не превышает 5 градусов. Во всех остальных случаях он не наблюдался.Все это, утверждают ученые, проводившие эксперимент, свидетельствует о том, что широко известный эффект Моны Лизы – просто распространенное заблуждение. Люди верят в него, так как находятся под давлением общественного мнения – так как эта точка зрения широко распространена, они убеждают себя, что Джоконда смотрит именно на них.Исследователи уверены, что феномену стоит дать другое название, которое более точно бы отражало его суть.