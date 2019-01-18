Витамины группы В замедляют развитие шизофрении

Исследователи из Университетской больницы Letterkenny (Ирландия) изучали влияние витаминов группы B на течение шизофрении. В исследовании приняли участие 100 молодых людей, посещающих Центр профилактики и лечения ранних психических расстройств Orygen Youth Health.Все пациенты были случайно распределены таким образом, что одним «достался» ежедневный прием витаминов (B12, B6 и фолиевой кислоты — витамина B9), а другим — плацебо. Прием таблеток продолжался в течение 12 недель.Исследование показало, что у пациентов, принимавших витамины уменьшились симптомы заболевания, в том числе улучшились когнитивные функции (память, концентрация внимания, речь и способности к обучению) по сравнению с плацебо.Также витамины В помогли пациентам, поступившим с первым эпизодом психоза — это состояние, предшествующее развитию психических заболеваний (шизофрении, биполярного расстройства, психотической депрессии).Ученые говорят, что эффект витаминов связан с уменьшением в плазме крови аминокислоты под названием гомоцистеин. Повышенный уровень гомоцистеина коррелирует с более серьезными симптомами психических расстройств, а его снижение смягчает проявления болезней.Интересно, что участники, у которых изначально был особенно высокий уровень гомоцистеина, оказались наиболее чувствительны к добавкам витамина В в плане улучшения симптомов.По утверждению исследователей, витамины группы В оказывают нейрозащитное действие; хотя они не способны вылечить шизофрению, зато могут в некоторых случаях замедлить ее развитие, особенно на ранних стадиях заболевания