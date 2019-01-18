Оральный контрацептив едва не убил печень девушки

Оральный контрацептив стал причиной повреждения печени.27-летняя девушка утверждает, что оральный контрацептив повредил ей печень. 11 дней она провела в больнице с жаром, желтизной глаз и чесоткой.Англичанка Лиза Хатчинсон утверждает, что оральный контрацептив стал причиной повреждения её печени. В сентябре прошлого года Лиза переключилась на лекарство под названием ригевидон после того, как она годами пользовалась инъекциями препарата депо-провера. Через месяц после перехода на новое лекарство кожа девушки начала сильно чесаться, она покрылась струпьями, глаза пожелтели, а температура подскочила до 40. Озадаченные врачи долго пытались понять, что же вызывает эти симптомы, но ответ на данный вопрос был получен только после биопсии печени. Выяснилось, что этот орган сильно повреждён.11 дней Лиза провела в больнице. Результаты биопсии продемонстрировали, что причиной её недомоганий может теоретически быть ригевидон, тем более, что появляется всё больше сообщений от разных женщин с жалобами на побочные эффекты этого препарата. Выписавшаяся из больницы девушка восстанавливает силы дома, но она подчеркивает, что её печень, по прогнозам врачей, сможет полностью оправиться только через год.Вот уже несколько месяцев Лиза не работает из-за недомогания. Сама она рассказала, что решила поменять депо-провера, поскольку считала, что новые таблетки будут более эффективными. Кроме того, Лиза планировала завести еще одного ребенка со своим бойфрендом в будущем, а она слышала, что действие ригевидона не столь продолжительно, как у инъекций. Отметим, что в феврале 2017 года исследователи из Университета Огайо доказали, что гормональные контрацептивы не увеличивают риск женщины столкнуться с депрессией.