80% болей в спине неизлечимы

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Только каждый пятый пациент, страдающий от болей в спине, может рассчитывать на полное выздоровление. К такому печальному выводу пришли канадские исследователи.Плохая новость для миллионов россиян, страдающих от хронических болей в спине. Вне зависимости от того, какие средства лечения они используют, включая таблетки, услуги мануальных терапевтов или специальные корсеты, только каждый пятый может рассчитывать на полную победу над недугом. Исследование ученых из Krembil Research Institute в Канаде показало, что лишь 20% жертв хронических болей в спине в будущем полностью избавляются от неприятных симптомов. Таковы результаты наблюдений за 13 000 пациентами в течение 16 лет. К сожалению, большинство из них так и не смогли избавиться от болей, которые присутствуют в жизни.Выводы этого исследования полностью опровергают слова многих экспертов, которые утверждают, что боли в спине в большинстве случаев «проходят сами по себе». При этом 20% участников исследования страдали от почти постоянных болей, а каждый третий сталкивался с ними время от времени. МедикФорум напоминает, что боли в нижней части спины отмечаются у 80% жителей нашей планеты в тот или иной период времени. Эти боли являются одним из ведущих факторов нетрудоспособности населения в России и многих других странах мира. К примеру, в Великобритании из-за болей в спине берется каждый восьмой больничный.Исследование показало, что все ныне применяющиеся методы борьбы с этими болями являются довольно ограниченными, касается ли это лекарств из категории обезболивающих или других методик. Боли в спине приводят к снижению физической активности, инвалидности, депрессии и злоупотреблению фармацевтическими препаратами. При этом чаще всего эти боли отмечаются у людей, занимавшихся физической работой, но именно они нередко и побеждают данный недуг.