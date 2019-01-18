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Исследователи из Австралийского института тропического здоровья и медицины, Университета Джеймса Кука и Университета Квинсленда получили доказательства того, что иммунитет зависит от наследственности. По словам ученых, гены, переданные человеку его родителями, играют ключевую роль в том, насколько эффективно иммунная система организма использует антитела в борьба с возбудителями болезней.Учеными были проанализированы образцы крови 1835 однояйцевых близнецов и 1000 их братьев и сестер, родившихся из другой зиготы. Исследователей интересовала специфика иммунного ответа на шесть вирусов, в том числе на вирус герпеса, парвовирус, вирус Эпштейна-Барр и вирус Коксаки. В итоге было определено, что реакции со стороны иммунтета на чужеродные молекулы зависят от генетических факторов.«Сила иммунной системы» в основном контролируется генами, передаваемыми от матери или отца. Эти гены определяют, имеете ли вы интенсивный или слабый иммунный ответ при вирусной инфекции», - заявили научные специалисты.Науке давно известно, что иммунная система организма растет, когда он задействует антитела, которые являются борцами с вирусами и другими патогенами. Однако, как поясняют авторы работы, до сих пор не было известно, от чего конкретно зависит эффективность иммунитета.«Обнаружение того факта, что ответ антител является наследственным, поможет идентифицировать отдельные гены, влияющие на специфику иммунитета и разработать терапию, позволяющую влиять на такие гены», - отметили эксперты.