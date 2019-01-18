Обычные помидоры помогут сберечь молодость

Эксперты рассказали о простом, доступном и экологическом способе улучшить состояние кожи. Множество необходимых веществ содержится в обычных продуктах. Так, большую пользу принесет регулярное использование помидоров, причем не только на кухне.Сохранить красоту и здоровье помогут привычные овощи и фрукты. Содержащиеся в них вещества насыщают кожу питательными элементами, витаминами и аминокислотами. Ученые рассказали о полезных свойствах такого популярного плода, как помидор. При этом томаты не обязательно употреблять в пищу, нанесенный на ватный диск томатный сок можно использовать вместо лосьона. Это насытит дерму, что придаст коже упругость и эластичность. Также для протираний можно применить и непосредственно сами помидоры, разрезав на кусочки, втереть их в кожу. Такие процедуры дадут быстрый эффект, обилие витамина С придаст коже яркости и сияния, значительно улучшив ее состояние.Также полезно масло из семян помидоров, с его помощью можно устранить целый ряд проблем. Более того, его ингредиенты защитят от преждевременного старения, так как способны блокировать свободные радикалы. С помощью такого простого средства кожа восстанавливается даже при таких заболеваниях, как псориаз и экзема. Витамин А полезен при угревой сыпи, томатный сок качественно избавляет от воспалений и прыщей.Следующее полезное свойство этого представителя пасленовых – защита от солнечных ожогов. Достаточно употреблять в профилактических целях в течение трех месяцев около 5 столовых ложек томатного соуса, такая натуральная защита спасет от вредного воздействия солнечных лучей. Устранить последствия уже полученного ожога можно, приложив к месту повреждения дольку помидора.Незаменим этот плод и для волос, его мякотью можно очистить их от перхоти, достаточно дважды в неделю смазывать ею кожу головы. Томатным соком пользуются и для очистки кожных пор, на 15 минут оставляя на коже компресс из 4 капель сока с водой.