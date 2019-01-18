Вода в ванной содержит смертельные бактерии
«Вода в раковинах, унитазах и душевых может быть насыщена смертельными для человека бактериями», - говорится в обнародованном пресс-релизе.
Исследователи анализировали пробы воды, собранные в разных ванных комнатах. В них, они обнаружили присутствие бактерий, вызывающих развитие легионеллеза – болезни, которая заканчивается смертельным исходом в 25% случаев.
Специалисты заявили, что смертельно опасные бактерии особенно «любят» дома с системой водоснабжения, в которой вода длительное время застаивается. Самые уязвимые перед заражением ими – это люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также уже лечившиеся ранее от бактериальных инфекций.
«Риск заражения смертельными бактериями оказывается наивысшим в случае попадания водяных брызг на слизистую оболочку и в органы дыхания человека в ванной», - предостерегли специалисты.
Предварительные исследования бактериальной безопасности ванных комнат, что характерно, также показывали: их теплая, темная и влажная среда хорошо подходит для размножения микробактерий, - в частности, mycobacterium avium, которая способна провоцировать развитие тяжелого заболевания легких. Особенно тщательно эксперты советовали следить за чистотой душевых насадок.
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