Вода в ванной содержит смертельные бактерии

Вода в раковинах, унитазах и душевых, расположенных в ванных комнатах, может содержать смертельные бактерии, - это установили ученые из Университета Аризоны и Дрексельского университета. Их заключение на этот счет опубликовал Medical Express.«Вода в раковинах, унитазах и душевых может быть насыщена смертельными для человека бактериями», - говорится в обнародованном пресс-релизе.Исследователи анализировали пробы воды, собранные в разных ванных комнатах. В них, они обнаружили присутствие бактерий, вызывающих развитие легионеллеза – болезни, которая заканчивается смертельным исходом в 25% случаев.Специалисты заявили, что смертельно опасные бактерии особенно «любят» дома с системой водоснабжения, в которой вода длительное время застаивается. Самые уязвимые перед заражением ими – это люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также уже лечившиеся ранее от бактериальных инфекций.«Риск заражения смертельными бактериями оказывается наивысшим в случае попадания водяных брызг на слизистую оболочку и в органы дыхания человека в ванной», - предостерегли специалисты.Предварительные исследования бактериальной безопасности ванных комнат, что характерно, также показывали: их теплая, темная и влажная среда хорошо подходит для размножения микробактерий, - в частности, mycobacterium avium, которая способна провоцировать развитие тяжелого заболевания легких. Особенно тщательно эксперты советовали следить за чистотой душевых насадок.