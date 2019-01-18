Иммунизация: как не заболеть гриппом

В Роспотребнадзоре заявили о том, что лучшим средством, помогающим не заболеть гриппом, является иммунизация. В ведомстве напомнили, что сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России набирает обороты.Иммунизация – это процесс, благодаря которому человек приобретает иммунитет, его организм становится невосприимчивым к инфекционной болезни. Одним из самых эффективных средств иммунизации являются прививки, в это время сезона вакцинироваться уже поздно. Однако существуют и другие способы защититься от инфекций. Чтобы не заболеть гриппом, в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендуют закалять и укреплять организм. Также для иммунизации важно соблюдать режим здорового сна, труда и отдыха.Отдельно специалисты прокомментировали большое значение для иммунизации в сезон заболеваний правильного питания. Эксперты заявили: чтобы повысить свои шансы не заболеть гриппом в эпидсезон, нужно включать в рацион продукты, богатые полезными веществами.«Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и другие», - прокомментировали в ведомстве.Дополнительно в нем отметили, что нужно следить за тем, чтобы одеваться с учетом погодных условий и проводить больше свободного времени на свежем воздухе.«Всякий раз, когда вы отправляетесь в какое-либо общественное место, берите с собой медицинскую маску. В крайнем случае защитой может послужить носовой платок. Эти меры могут предотвратить инфицирование. При первых симптомах болезни необходимо сразу же обратиться к врачу во избежание осложнений», - посоветовали эксперты.