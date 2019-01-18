Каждый пятый рецепт на антибиотики ошибочен

Почти 25% выписываемых рецептов на антибиотики в реальности не нужны, как показало исследование. Напрасно принимаемые лекарства против бактерий делают эти микроорганизмы резистентными и смертельно опасными.Американские ученые выяснили, что среди жителей США, имеющих частные медстраховки, лишь 8% рецептов на антибиотики в 2016 году были полностью оправданными. При этом 23% рецептов признаны совершенно неоправданными, 36%, возможно, необходимыми, а 28% рецептов врачи выписали без задокументированного диагноза. Авторы исследования посчитали, что в том же самом 2016 году каждый шестой взрослый и 10% всех детей хотя бы один раз получали рецепты на антибиотики, которые были не нужны. Учёные из Университета Мичигана, которые и сделали этот математический анализ, убеждены, что подобного рода практика со стороны врачей является главной причиной развития антибиотикорезистентности.МедикФорум напоминает, что Всемирная организация здравоохранения считает резистентность к антибиотикам главной опасностью для здоровья человечества в ближайшие годы. Если ситуация не изменится, и врачи будут по-прежнему бесконтрольно выдавать рецепты на эти лекарства, то человечество вернется в эпоху до изобретения антибиотиков, когда туберкулез, сифилис или воспаление лёгких считались смертным приговором. В некоторых странах, включая Россию, антибиотики вообще можно приобретать в аптеке без рецепта, и люди активно занимаются самолечением, начитавшись разного рода рецептов в интернете или наслушавшись их от знакомых. А это еще более быстро приближает эпоху, в которой антибиотики окажутся бесполезными.Следует еще раз напомнить о том, что основное предназначение этих лекарств - уничтожение бактерий за счёт приостановки их размножения. Антибиотики эффективны при инфекциях кожи, менингите, стрептококковых поражениях горла, инфекциях мочеполовой системы и почек, некоторых инфекциях синусов и уха, бактериальной пневмонии и коклюше, сепсисе и туберкулезе. При этом данные лекарства абсолютно неэффективны против вирусных заболеваний, включая грипп, простуду, ларингит, бронхит, насморк, кашель и тому подобное.