Акупрессура помогла женщинам, перенесшим рак молочной железы
Исследователи из онкологического центра Мичиганского университета предлагают решение, которое уже помогло улучшить состояние многих пациенток. Негативные пост-эффекты онкотерапии можно убрать с помощью китайского точечного массажа.
В данном случае речь идет о такой разновидности точечного массажа как акупрессура — воздействие на организм путем нажатия и давления. Воздействие обычно производится большим и указательным пальцами.
В первую очередь, исследователи опробовали в деле расслабляющий точечный массаж, который традиционно используется для лечения бессонницы, и стимулирующий точечный массаж, применяемый для увеличения энергии.
В исследовании приняли участие 424 женщины после мастэктомии. Все они жаловались на высокую утомляемость после лечения. Как минимум, половина из них имела еще один побочный эффект вроде бессонницы или хронических болей. А 17 % имели множество побочных эффектов.
Участниц поделили на три группы. Первую группу научили делать расслабляющий точечный массаж (женщинам показывали, как правильно находить и стимулировать акупрессурные точки), второй группе объяснили, как делать стимулирующий точечный массаж, третьей группе предложили обучение стандартным «европейским» техникам, предназначенным для уменьшения беспокойства, снижения сильной боли и хронических болей.
Спустя 6 недель ежедневного применения, самой эффективной оказалась расслабляющая акупрессура. На втором месте был стимулирующий точечный массаж. Особенно хорошо акупрессурные техники повлияли на сон и настроение. И хуже всех справился с симптомами стандартный набор техник.
Несомненно, точечный массаж — хороший вариант самотерапии. Он может быть выполнен в любой момент в домашних условиях и не требует финансовых вложений. Сейчас ученые начали проведение двух больших клинических исследований, призванных оценить эффект акупрессуры на более глобальном уровне.
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https://med.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Онкология
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