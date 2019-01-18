Акупрессура помогла женщинам, перенесшим рак молочной железы

Для женщин после операции по удалению опухоли молочной железы проблемы со здоровьем не заканчиваются. После перенесенной терапии практически все чувствуют общую усталость и разбитость, часто к этому добавляются хронические боли, депрессия и бессонница.Исследователи из онкологического центра Мичиганского университета предлагают решение, которое уже помогло улучшить состояние многих пациенток. Негативные пост-эффекты онкотерапии можно убрать с помощью китайского точечного массажа.В данном случае речь идет о такой разновидности точечного массажа как акупрессура — воздействие на организм путем нажатия и давления. Воздействие обычно производится большим и указательным пальцами.В первую очередь, исследователи опробовали в деле расслабляющий точечный массаж, который традиционно используется для лечения бессонницы, и стимулирующий точечный массаж, применяемый для увеличения энергии.В исследовании приняли участие 424 женщины после мастэктомии. Все они жаловались на высокую утомляемость после лечения. Как минимум, половина из них имела еще один побочный эффект вроде бессонницы или хронических болей. А 17 % имели множество побочных эффектов.Участниц поделили на три группы. Первую группу научили делать расслабляющий точечный массаж (женщинам показывали, как правильно находить и стимулировать акупрессурные точки), второй группе объяснили, как делать стимулирующий точечный массаж, третьей группе предложили обучение стандартным «европейским» техникам, предназначенным для уменьшения беспокойства, снижения сильной боли и хронических болей.Спустя 6 недель ежедневного применения, самой эффективной оказалась расслабляющая акупрессура. На втором месте был стимулирующий точечный массаж. Особенно хорошо акупрессурные техники повлияли на сон и настроение. И хуже всех справился с симптомами стандартный набор техник.Несомненно, точечный массаж — хороший вариант самотерапии. Он может быть выполнен в любой момент в домашних условиях и не требует финансовых вложений. Сейчас ученые начали проведение двух больших клинических исследований, призванных оценить эффект акупрессуры на более глобальном уровне.