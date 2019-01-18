Экспериментальное лекарство от инсульта поможет при болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) неожиданно обнаружила, что экспериментальное средство, которое разрабатывалось для пациентов, перенесших инсульт, может помочь и при болезни Альцгеймера.Сейчас количество людей с болезнью Альцгеймера в мире исчисляется десятками миллионов. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что в дальнейшем число таких пациентов будет лишь увеличиваться.Лекарство 3K3A-APC, которое представляет собой генетически модифицированный человеческий протеин С, хорошо себя зарекомендовало при самых разных нарушениях, включая травматические повреждения мозга и рассеянный склероз. В экспериментах на животных было показано, что введение лекарства помогает снизить количество образующихся амилоидных бляшек и предотвращает потерю памяти. Ученые во главе с Бериславом Злоковичем (Berislav V. Zlokovic ) надеются, что 3K3A-APC может использоваться для профилактики болезни Альцгеймера, а также для терапии заболевания.Исследователи показали, что введение препарата влияет на выработку нейронами белка BACE1, фермента, который нужен для образования бета-амилоида. 3K3A-APC ингибирует синтез BACE1.Другие исследовательские группы уже предпринимали попытки применять ингибиторы BACE1 для терапии болезни Альцгеймера, но американские ученые полагают, что им удастся предложить альтернативный вариант.Важным преимуществом является то, что 3K3A-APC обладает способностью подавлять развитие воспаления, что также важно для пациентов, страдающих нейродегенеративными заболеваниями.