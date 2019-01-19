Ученые изобрели долговечные прочные пломбы

Такие пломбы долго останутся белыми.Исследователи из Уппсальского университета усовершенствовали материал для зубных пломб, который в три раза прочнее нынешних образцов.По словам медицинских инженеров, улучшенная ими стеклокерамика отличается долговечностью и имеет полупрозрачную структуру.«Наши зубы должны быть твердыми и красивого цвета. Для всего этого необходим прочный материал», - объяснил доктор Вэй Ся (Wei Xia), который возглавляет исследовательскую группу по созданию материалу.По словам создателей, главная проблема стоматологии в том, что существующие прочные материалы имеют белый цвет (который не выглядит естественным). Прозрачные образцы наоборот недолговечны.Как полагают ученые, сочетание цвета и долговечности играют важную роль, когда речь заходит о выборе материалов, которые стоматологи используют для ремонта наших зубов.Новая технология позволит подобрать цвет импланта и зубов в соответствии с цветом других зубов пациента, создавая естественный внешний вид. Разработанная стеклокерамика предназначена для лечения кариеса, поломанных зубов, создания мостовидных протезов и коронок.Исследовательская группа надеется, что новый материал улучшит состояние здоровья полости рта пациентов и снизит затраты на посещения стоматологического кабинета, уменьшив периодичность визитов из-за прочности и надежности стеклокерамики.В будущем команда ученых надеется вывести новый материал для рынок стоматологии. Технологию планируют использовать в областях, где требуется прочный и прозрачный материал. Например, различные типы имплантатов.Следует отметить, что керамика давно применяется в стоматологической практике.