Мужчина с таинственным заболеванием обливается потом

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60-летний мужчина из Висконсина столкнулся со странным заболеванием: у него начали происходить приступы, приводящие к чрезмерному потоотделению. Приступы длились по несколько минут каждый месяц, и потел он так сильно, что под ним в буквальном смысле слова образовывались лужи пота. Приступы продолжались три года.Врачи долгое время пытались выявить причину этих странных приступов. В конечном счете, была диагностирована аномальная активность в височной доле коры головного мозга. Она задействовала нейронный путь, приводящий к повышенной циклической потливости.У мужчины страдала также зона, отвечающая за обработку звуков и за язык. Поэтому, помимо повышенного потоотделения, у него наблюдалась заторможенная вербальная реакция на протяжении всего приступа, хотя пациент и был в сознании.Кстати, других факторов, способствующих повышенной потливости, у пациента не было. Среди них: ожирение, тревожность, гипертиреоз, инфекции, рак, побочные эффекты от приема лекарств.Мужчине прописали противосудорожные средства, и они смогли значительно сократить число приступов.