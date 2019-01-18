Мужчина с таинственным заболеванием обливается потом
Врачи долгое время пытались выявить причину этих странных приступов. В конечном счете, была диагностирована аномальная активность в височной доле коры головного мозга. Она задействовала нейронный путь, приводящий к повышенной циклической потливости.
У мужчины страдала также зона, отвечающая за обработку звуков и за язык. Поэтому, помимо повышенного потоотделения, у него наблюдалась заторможенная вербальная реакция на протяжении всего приступа, хотя пациент и был в сознании.
Кстати, других факторов, способствующих повышенной потливости, у пациента не было. Среди них: ожирение, тревожность, гипертиреоз, инфекции, рак, побочные эффекты от приема лекарств.
Мужчине прописали противосудорожные средства, и они смогли значительно сократить число приступов.
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