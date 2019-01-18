Назван продукт питания, замедляющий старение организма

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Ученые из США назвали продукт питания, способный существенно повлиять на процессы старения организма. Эффективный антивозрастной эффект оказывают белые грибы за счет содержания ряда антиоксидантов.В материалах, опубликованных в Medical News Today, рассказывается о полезных свойствах белых грибов. Специалисты из научного центра Университета Пенсильвании изучили содержание в Boletus edulis нескольких антиоксидантов, имеющих важнейшее значение для поддержания тонуса и регенерации. Благодаря эрготионеину и глутатиону любое блюдо способно буквально замедлить действие времени на человека. Важным фактором стало то, что указанные элементы не способны вырабатываться в организме сами по себе. Грибы же, помимо указанных веществ, замедляющих старение, содержат селен, полезный для иммунной системы, и витамин D, улучшающий кожные покровы и ингибирующий окислительные процессы на уровне клеток. Указанные аминокислоты есть и в овощах, фруктах, но именно в Boletus edulis их содержание превышает в 10 раз любой другой продукт. Это помогает избежать не только влияния возраста, но и защищает от раковых, кардиологических заболеваний и болезни Альцгеймера.Так, ранее проведенный анализ рациона пенсионеров в Японии и Сингапуре показал, что те из них, кто регулярно поедал блюда из белых грибов, менее подвержены деменции. Такой эффект достигается из-за того, что антиоксиданты контролируют уровень кислорода в активных формах, благодаря чему ДНК, обеспечивающие жизнь клеток молекул и клеточных мембран защищается от повреждений. Организм стареет именно из-за накопления поврежденных вследствие окислительных процессов частиц в клетках. Вещества же, препятствующие указанному процессу, в буквальном смысле продлевают молодость.