6 обезболивающих продуктов
Принимать таблетку каждый раз, когда ты чувствуешь боль, это не самое лучшее решение. Обезболивающие средства эффективны, но все они обладают массой побочных действий и противопоказаний. Многие натуральные продукты обладают таким же сильным эффектом, как таблетки, они сводят к минимуму любую боль в теле. Не спеши прибегать к лекарственным средствам, заручись помощью этих продуктов.
Имбирь
Корень имбиря является одним из лучших вариантов, когда дело доходит до боли в теле. Сок имбиря способен снизить мышечную боль до двадцати процентов, имбирь оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Болеутоляющие свойства имбиря подтверждены научно, в нем содержится вещество гингерол, оно облегчает разные виды боли, даже вызванные артритом. Чай с имбирем – это лучшее женское средство для снижения болей при менструации. Если усилить имбирный сок добавлением меда, то действие станет более выраженным.
Также имбирный сок эффективен при болях в желудке, вызванных несварением.
Куркума
Куркума богата веществом куркумин, он обладает противовоспалительными свойствами, снижает мышечные боли. Куркума эффективна при болях, вызванных артритом. Молоко с медом и куркумой является отличным средством для предотвращения артрита и боли в суставах, это средство можно принимать на ежедневной основе.
Темно-зеленые листовые овощи
В темно-зеленых листовых овощах содержится огромное количество антиоксидантов, они справляются с болью, вызванной артритом и остеопорозом. Зеленые листовые овощи обладают алкалитическим эффектом, они делают среду в теле менее кислотной, благодаря чему предотвращают боли еще до появления.
Грецкие орехи
Грецкие орехи обладают противовоспалительными свойствами за чет содержания омега-3 жирных кислот. Они помогают снизить уровень воспалений, снять мышечные боли. Паста из сырых грецких орехов с базиликом предотвращает мышечные боли, она может приниматься на постоянной основе.
Ягоды асаи
Асаи сочетают в себе силу антиоксидантов и жирных кислот омега-3, они помогают бороться с любыми болями в организме. Антиоксиданты блокируют свободные радикалы и помогают тему компенсировать нанесенным ущерб. Ягоды асаи предотвращают боли в мышцах и суставах.
Льняное семя
Еще один натуральный продукт, наполненный незаменимыми жирными кислотами омега-3. Семена льна снимают даже такие сильные боли, как при артрите и остеопорозе, а также снижают воспаление и боль в суставах.
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