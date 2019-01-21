7 причин сказать, что чай лучше, чем кофе

Чай бодрит, но в нем меньше кофеина

Кофе оставляет темный налет на зубах

Чай больше подходит для беременных

Чай борется с болезнями

Чай помогает при простуде

Чаем можно запивать еду

Чай представлен в большом разнообразии

Для того, чтобы начать свой день, большинство из нас нуждаются в стимуле, обычно это чай или кофе. Любители кофе и чая постоянно дебатируют между собой, выясняя, какой напиток полезнее.По утрам многие из нас нуждаются в стимуляции для пробуждения, обычно это чай или кофе. Оба напитка имеют свои преимущества, сторонники чая и кофе постоянно сравнивают их между собой, нередко спорят о пользе и вреде. Есть семь неоспоримых аргументов, они доказывают, что чай полезнее кофе.Кофе известен своими бодрящими свойствами, их обеспечивает алкалоид кофеин, противопоказания кофе связаны именно с высоким содержанием кофеина. В чае тоже есть кофеин, но в гораздо меньших количествах, благодаря этому чай тоже бодрит, но имеет гораздо меньше побочных действий.Ты когда-нибудь обращал внимание на цвет зубов тех, кто увлекается кофе? Даже при соблюдении идеальной гигиены полости рта кофе способствует образованию темного налета на зубах. Любители чая могут не бояться этого, очень крепкий черный чай тоже может вызвать образование налета, но его будет гораздо меньше, чем от кофе.Если пить зеленый чай или чай с молоком, то от него не будет налета на зубах.В отличие от кофе чай не вызывает повышения артериального давления и запоров, он способствует правильному пищеварению, что важно для беременных. В чае много антиоксидантов, что полезно и матери, и младенцу, в кофе много кофеина, злоупотребление им вызывает множество проблем, в том числе и выкидыш.Чай обладает свойством регулировать кровообращение, предотвращая болезни сердца и сосудов. Также известно, что чай помогает предотвратить рак яичников и молочных желез у женщин. Кофе тоже обладает преимуществами для здоровья, но для сердечно-сосудистой системы он однозначно не полезен.При простуде или вирусном заболевании нужно пить не кофе, а чай, лучше травяной. Зеленый чай облегчает состояние при простуде. В любом чае много флавоноидов, они помогают поскорее выздороветь.Чай хорошо сочетается с любой едой, он подходит к завтраку, обеду и ужину. Кофе обычно рассматривается, как отдельное блюдо, его вкус не подходит для большинства блюд.Люди пьют чай во всех уголках мира, разнообразие выбора не ограничивается черным и зеленым чаем, существует огромное количество травяных чаев. Вкус любого чая можно дополнить, если добавить к нему молока, лимона или специй. Кофе может наскучить своим однообразием, с чаем этого не произойдет.