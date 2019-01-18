7 фактов про аллергию на арахис

Арахис может присутствовать везде

Аллергия на арахис передается по наследству

Опасен не только арахис

При обнаружении реакции необходимо обратиться ко врачу

Аллергия на арахис не всегда пожизненная

Нужно знать информацию о других продуктах

Осторожность к новым продуктам

Арахис является одним из самых распространенных аллергенов, поэтому эти факты следует знать не только аллергикам, но и окружающим людям. Данная информация поможет обезопасить близких.Аллергия на арахис – это иммунная реакция на употребление любых продуктов с арахисом в составе. В отличие от других орехов, арахис растет не на дереве, а под землей, аллергия на него достаточно распространена, она может быть сильно или слабо выраженной. Сильная реакция на употребление арахиса может привести к анафилактическому шоку, распуханию языка и тканей дыхательных путей, к удушению и даже смерти. Людям с сильной реакцией на арахис нужно носить с собой шприц с адреналином для оказания оперативной помощи. Эти факты нужно знать не только аллергикам, но и тем, кто их окружает.Перед покупкой любого продукта важно внимательно изучать его состав, даже если ты покупаешь этот продукт с регулярной периодичностью. Состав продуктов периодически меняется, арахис может встретиться в любом продукте.Если у твоих родителей есть аллергия на арахис, то с высокой вероятностью она будет и у тебя. Если реакция на арахис присутствует у родного брата или сестры, то вероятность становится еще выше.Арахис отличается от других орехов, но если у человека есть аллергия на арахис, то другие орехи тоже могут предоставлять опасность. На производствах другие виды орехов могут контактировать со следами арахиса. Следовательно, людям с аллергией на арахис нужно держаться подальше от других орехов.При слабо выраженных симптомах аллергия на арахис может оставаться не диагностированной в течение десятилетий. При обнаружении любых тревожных симптомов после употребления арахиса следует обратиться ко врачу. Люди с сильной аллергией на арахис должны обращаться ко врачу после любого контакта с аллергеном.Реакция может проявиться после того, как аллергик подержит продукт с арахисом в руках, а затем потрет глаза.Наблюдения показывают, что почти 20% детей с аллергией на арахис избавляются от нее во взрослой жизни. Проводить самостоятельные эксперименты категорически запрещено, следует периодически проходить безопасное тестирование.Некоторые продукты представляют собой повышенную опасность, даже если в их составе нет арахиса. К примеру, семена подсолнечника часто обрабатывают на том же оборудовании, что и арахис, поэтому подсолнечное масло может содержать следы арахиса. Это относится к любым растительным маслам.Если ты сомневаешься, присутствует ли арахис в том или ином продукте, то не нужно пробовать его и ждать реакции. Свяжись с производителем и получи полную информацию о составе продукта. Арахис внесен в список опасных аллергенов, поэтому производители не могут скрывать факт его присутствия в продуктах.