7 причин принимать рыбий жир

Защита от плохой экологии

Облегчение синдромов остеоартроза

Предотвращение преждевременного старения

Ускорение сжигания жира

Улучшение работы головного мозга и памяти

Защита от потери мышц

Увеличение плотности костной ткани

Рыба очень полезна для здоровья, это источник белка и полезных жиров. Употребление рыбы – это отличный способ поддерживать здоровье и красоту фигуры, хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Однако, не все употребляют рыбу в достаточных количествах, многие люди принципиально не едят рыбу, так как не переносят ее запах и вкус. Для тех, кто не употребляет рыбу в достаточных количествах или не ест ее в принципе, необходимо принимать рыбий жир в виде добавок. Прошли те времена, когда рыбий жир пили в жидком виде, теперь он выпускается в капсулах. Ты будешь принимать полезную добавку, не ощущая вкуса рыбьего жира. Это лишь главные преимущества приема рыбьего жира.Любой городской житель вынужден ежедневно сталкиваться с плохой экологией, мы дышим грязным воздухом и нечего не можем с этим поделать. Недавние исследования показали, что регулярное употребление рыбьего жира предотвращает неблагоприятные последствия плохой экологии для сердечно-сосудистой системы.Ежедневный прием рыбьего жира в добавках снижает проявление симптомов остеоартроза, снижает воспалительные процессы в суставах и купирует боль в области колен и других суставах.Преждевременное старение приходит со стрессами, вредной едой, плохой экологией, оно отражается на всем теле, это особенно заметно в изменениях на коже. Но если употреблять по две порции лосося каждую неделю или ежедневно принимать рыбий жир в капсулах, то преждевременное старение будет остановлено.В качественном рыбьем жире присутствует высокое количество омега-3 жирных кислот, они необходимы для поддержания молодости кожи.При регулярном употреблении рыбьего жира тело начинает быстрее сжигать собственные жировые запасы. Это одна из необходимых мер для содействия здоровому похудению.Добавка в рацион рыбьего жира отлично помогает работе головного мозга и улучшает навык памяти. Исследования показали, что рыбий жир способен предотвращать болезнь Альцгеймера.Многие заболевания вызывают потерю веса, в том числе и мышечной массы, вместе с мышцами организм теряет свой метаболический и силовой потенциал. Если ты теряешь мышечную массу, то сохранить ее поможет регулярный прием рыбьего жира.Рыбий жир улучшает состояние костной ткани в краткосрочной и долгосрочной перспективе, он помогает сохранить нормальную плотность костной ткани даже в пожилом возрасте. Действие рыбьего жира способствует сохранению минерального состава костей.