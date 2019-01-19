Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от акне

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Как известно, от питания зависит многое в нашем организме. В том числе состояние кожи.Избавиться от прыщей и неприятных высыпаний можно.Нужно всего лишь изменить свое питание и включить в рацион пять продуктов.Какие именно, читайте в нашем материале.Жидкость является основным источником силы и молодости. Сохранить кожу в отличном состоянии поможет чистая питьевая вода. По возможности откажитесь от газированных напитков, а замените их обычной водой. Выпивайте не менее восьми стаканов - кожа скажет вам спасибо.В этом напитке кроется источник противовоспалительного химического элемента катехины. Вещество способно очистить кожу от высыпаний, бороться со свободными радикалами, которые и являются причиной образования неприятных повреждений на коже.Этот продукт отличается рядом положительных свойств, в том числе благотворно влияет на кожу. Оливковое масло способно очистить лицо от прыщей, а также в целом влиять на здоровье.Данные продукты в целом отличные для поддержания здоровья на должном уровне. В том числе они способны предотвращать прыщам. Весь секрет в омега-3 маслах, которые дарят коже бархатистость.Это наиболее обогащенные белком продукты, а белок помогает бороться с прыщами. Он сделает вашу кожу здоровой, гладкой, красивой и идеально ровной. Плюс - благодаря им вы сможете получить фигуру своей мечты.