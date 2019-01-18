Медики назвали популярные диеты, наносящие вред здоровью

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Пищевые ограничения являются нормальным явлением для многих представительниц прекрасного пола.Однако не всегда те женщины, которые желают похудеть, думают о том, какой ценой они стараются избавиться от лишнего веса.Многие, кто хочет похудеть, используют для этой цели различные диеты, строгие или более свободные, белковые, фруктовые, монодиеты и многие другие. Но многие ли из вас задумывались, а не опасно ли для организма нахождение на диете? По сути, те или иные ограничения в питании – это всегда стресс для организма, и как он отреагирует на подобный стресс – это большой вопрос. Иногда в погоне за идеалом фигуры можно совсем растерять здоровье, а вот восстановить его потом будет проблематично, иногда лечение затягивается на долгие годы.Хотим предостеречь вас от серьезных проблем со здоровьем, рассмотрев самые популярные и при этом самые пагубные для здоровья диеты.Эта система заключается в том, что на протяжении всего периода диеты вы употребляете только пищу с высоким содержанием протеина, лишенной или с пониженным содержанием жиров и углеводов. практически полностью исключив углеводы из своего рациона.Во время этой диеты можно есть:- диетическое мясо курицы, телятину, крольчатину;- обезжиренное молоко (как вариант – обезжиренный йогурт, но углеводов в нем больше, чем белка);- яичные белки;- морская рыба с белым мясом, а также горбуша, тунец, лосось;- сыр с пониженным содержанием жира.Предполагается, что поскольку на переваривание белка организм тратит больше ресурсов, чем на переваривание жиров и углеводов, дольше не хочется есть.Но вот лично я в ужасе от такой диеты. Неужели вы считаете, что такой перекос никак не отразится на здоровье? Ведь в природе не зря существуют белки, жиры и углеводы, употребление которых дает человеку все необходимые питательные вещества. Придерживаясь белковой диеты, вы практически сразу же почувствуете вялость и слабость, ведь именно из углеводов наш организм черпает энергию. При недостатке углеводов энергия будет поступать не только из подкожного жира, но и из мышц, как результат – дряблое тело. Вы хотите такое тело? Вряд ли.Плюс к этому углеводы – важнейшая составляющая при работе сердца и мозга. Уберите их из своего рациона, и эти основные жизненно важные органы начнут барахлить. Также из-за недостатка углеводной пищи кости становятся хрупкими. Ну а перекос в сторону большого количества белка значительно перегружает почки и печень. Оно вам надо? Тем более что при такой диете потеря веса идет в основном не за счет избавления от жира (он-то как раз по большей части останется при вас), а из-за потери воды и мышечной массы.На такой диете вы определенное время кушаете только один продукт, причем длится это не один, а несколько дней, а то и недель. Есть монодиета на гречке, на кефире, на соке, на твороге, на овоще или каком-то фрукте. При этом считается, что больше всего для длительных монодиет (7-10 дней) подходят каши.Попрошу не путать эту диету с разгрузочным днем, когда вы лишь на протяжении 24-х часов едите какой-то один полезный продукт, дабы дать "пищевую передышку" своему организму. Такие разгрузочные дни я и сама люблю себе устраивать, особенно летом, когда вполне спокойно можно продержаться весь день на выращенной у себя на огороде клубнике, например.Считается, что следуя монодиете и употребляя в пищу лишь один продукт в течение длительного времени, вы будете резко терять вес за счет очищения организма от токсинов и ускорения метаболизма. Но на самом деле вес уходит лишь из-за того, что один и тот же продукт быстро приедается, и уже на второй-третий день вы едите его через силу, и уже даже смотреть на него не можете.Для меня монодиета – это добровольное жесткое ограничение поступления в свой организм не только жиров, белков и углеводов, но и в принципе всех витаминов и микроэлементов. И как по-вашему при этом должен функционировать организм?Естественно, уже через несколько дней монодиеты он начнет извлекать энергию из мышц, что приведет к потере ими эластичности и ухудшению рельефа тела. Плюс к этому замедлится метаболизм, ну и, естественно, начнутся проблемы с пищеварительной системой. Об общем самочувствии я вообще молчу.При этом способе похудения вы определяете свою установленную суточную норму калорий и уменьшаете ее на 20-25 %. Как результат – потеря веса. К примеру, если вы ели на обед 200 г гречки, свиную отбивную весом 100 г и 100 г салата из капусты с маслом, то при этой диете должны будете съедать: 160 г гречки, 80 г отбивной и 80 г салата.Но не все так прозаично. Норма она на то и норма, что определяет необходимое для нормального функционирования вашего организма количество калорий. Их уменьшение приводит к замедлению метаболизма, ведь основным функциям организма необходимо подстраивать свою работу под снизившееся количество энергии. Поэтому для видимого на вашей фигуре результата вам придется урезать суточное потребление калорий снова и снова, а ваш умный организм будет снова и снова подстраиваться под него, пока не будет полностью измотан и истощен.Последствия такой диеты не заставят себя ждать и вряд ли обрадуют: вас ждет потеря мышечной массы тела, недостаток питательных веществ, ухудшение общего самочувствия, вялость, тревожность.И это мы рассмотрели лишь три самые распространенные диеты, а ведь сегодня их существует огромное множество, и я уверена, что у каждой, без исключения, есть свои побочные эффекты. Так зачем же подвергать свой организм риску ради непродолжительной потери веса? Да, именно непродолжительной, ведь после любой диеты вес возвращается на прежний уровень – и это в лучшем случае, а зачастую он еще и увеличивается.Так что же делать: придерживаться диет всю жизнь во вред своему здоровью или просто наладить правильный рацион питания и регулярно заниматься спортом? Выбор за вами!