Витамины группы В полезны для пациентов с психозом – исследование

Прием витаминов группы В полезен для людей с психозом – состоянием, за которым может последовать развитие шизофрении. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Letterkenny (Дублин, Ирландия).Они провели обширное исследование по изучению влияния витаминов группы B на течение психических расстройств. 100 добровольцев из Центра профилактики и лечения ранних психических расстройств Orygen Youth Health были случайным образом распределены так, что кому-то выпало ежедневно – в течение 12 недель – принимать витамины В (B12, B6 и фолиевую кислоту – витамин B9), а другим — плацебо.По окончании эксперимента выяснилось, что у пациентов, принимавших настоящие витамины, состояние заметно улучшилось. В частности, у них повысились когнитивные функции - память, концентрация внимания, речь и способность к обучению. Кроме того, витамины В оказались полезными для пациентов, поступивших с «первым эпизодом психоза» – так называют состояние, предшествующее развитию психических заболеваний (шизофрении, биполярного расстройства, психотической депрессии).Ирландские специалисты считают, что эффективность витаминов В при психозе и шизофрении объясняется тем, что витамины содействуют уменьшению в плазме крови аминокислоты под названием гомоцистеин. Замечено, что более серьезные симптомы психических расстройств обычно сопровождает повышенный уровень гомоцистеина, в то же время снижение этой аминокислоты в крови смягчает и проявление психических расстройств. Любопытно, что именно наиболее тяжелые участники эксперимента (они же – с повышенным гомоцистеином) показали лучшие результаты в смысле улучшения своего состояния.Ученые напоминают, что витамины группы В отличаются нейрозащитным действием. По их словам, вылечить шизофрению такие витамины не способны, но зато крайне эффективны в деле замедления этой болезни, в особенности на ее ранних стадиях.