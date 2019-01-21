Ученые назвали простой способ улучшить память в пожилом возрасте
Как оказалось, физическая активность благотворно влияет на мозг лиц пожилого возраста. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на исследования американских ученых, опубликованные в журнале Neurology. По мнению специалистов, благотворное влияние оказывают также прогулки, а также выполнение каждодневных дел по дому.
В исследовании приняли участие 454 добровольцев, часть из которых страдала от деменции. Всем им предстояло пройти тестирование на физическую силу. Помимо этого, оценивался уровень их мозговой активности в течение 20 лет. Каждый доброволец согласился пожертвовать свой мозг для дальнейших обследований после смерти.
Еще при жизни участники эксперимента получали носимый на запястье акселерометр, который в круглосуточном режиме контролировал их физическую активность. Выяснилось, что лица, ведущие малоподвижный образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже сдавали тесты на память и мышление.
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