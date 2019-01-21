Ученые назвали простой способ улучшить память в пожилом возрасте

Ученые назвали простой и доступный способ улучшить когнитивные функции головного мозга.Как оказалось, физическая активность благотворно влияет на мозг лиц пожилого возраста. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на исследования американских ученых, опубликованные в журнале Neurology. По мнению специалистов, благотворное влияние оказывают также прогулки, а также выполнение каждодневных дел по дому.В исследовании приняли участие 454 добровольцев, часть из которых страдала от деменции. Всем им предстояло пройти тестирование на физическую силу. Помимо этого, оценивался уровень их мозговой активности в течение 20 лет. Каждый доброволец согласился пожертвовать свой мозг для дальнейших обследований после смерти.Еще при жизни участники эксперимента получали носимый на запястье акселерометр, который в круглосуточном режиме контролировал их физическую активность. Выяснилось, что лица, ведущие малоподвижный образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже сдавали тесты на память и мышление.