Собаки способны распознать колебания уровня сахара у диабетиков с точностью до 81%

Собака – друг человека, а в свете новых исследований – и бесценный помощник для диабетиков. Как выяснили специалисты из Университета Бристоля, специально обученные собаки способны оповещать своих хозяев с диабетом о колебаниях уровня сахара в крови. Правильность «диагноза» в среднем составляла 70%, а в 81% случаев четвероногим удавалось выявить у хозяина гипо- или гипергликемический криз.В эксперименте приняли участие 27 специально натренированных ретриверов, пуделей и кокер-спаниелей. На первом этапе исследования собакам в течение 7 недель давали нюхать дыхание и пот человека, у которого произошел гипогликемический криз, после чего поощряли лакомством. Учуяв у хозяина гипогликемию, животное должно было либо лизать ему руки, либо приносить набор для измерения уровня сахара в крови.Дальнейшие тренировки длительностью в 6?12 недель были вовлечены владельцы собак. Они должны были записывать все случаи колебаний уровня сахара в крови, а также поведение собаки при каждом подобном эпизоде.Как оказалось, в 70% случаев собакам удавалось правильно выявить колебания уровня сахара в крови. Примечательно, что, несмотря на то, что собаки были натренированы на выявление гипогликемии, во многих случаях питомцы реагировали и на гипергликемию, то есть на повышение сахара.Таким образом, к гипогликемическим случаям собаки были чувствительны в 83% случаев, а вот к гипергликемическим — в 67%. В среднем поставить правильный «диагноз» питомцам удалось в 81% случаев, причем у четырех подопытных псов этот показатель составил 100%.Специалисты указывают, что способности собак «учуять» данные состояния у хозяев зависят, в частности, от таких факторов, как продолжительность тренировки, возраст хозяина (в случае с детьми, точность «диагноза» у собак падает), и так далее.