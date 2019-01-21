Ученые: искусственные сосуды - настоящее спасение для диабетиков

Сотрудники Университета Британской Колумбии заявляют, что смогут перевернуть лечение диабета благодаря искусственно созданной системе сосудов. Известно: при диабете у сосудов наблюдается аномальное утолщение базальной мембраны, передает Science Alert.Данное утолщение нарушает перенос кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям. Итог - целый набор проблем, начиная с почечной недостаточности и слепоты, заканчивая сердечными приступами и инсультами.Специалисты смогли заставить стволовые клетки сформировать сосуды. Эти сосуды поместили в среду, напоминающую среду в организме диабетика. Оказалось, мембрана искусственно выращенных сосудов утолщалась так же, как и у настоящих диабетиков. Тогда ученые начали поиски соединения, которое могло бы предотвратить это утолщение. Подходящим соединением оказался энзим ?-секретаза.По мнению экспертов, торможение активности ?-секретазы может значительно улучшить состояние диабетиков. Также теперь ученые получили универсальную тест-систему, которая позволит проверить эффективность многих лекарств против сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.