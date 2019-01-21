Какие народные средства от похмелья опасны для здоровья

«Клин клином»

Крепкий кофе

Огуречный рассол

Чем лечить похмелье

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Наутро после обильных праздничных возлияний болит голова, терзает жажда и дурнота, а то и руки дрожат? Здравствуй, похмельный синдром! Любители крепкого спиртного хорошо знакомы с симптомами этого состояния. Да и граждане, не подверженные особой любви к алкоголю, после Нового года, всевозможных юбилеев и других «больших» праздников порой с ним сталкиваются.«Народная мудрость» в этом случае рекомендует выпить рюмочку водки или коньяка, стакан рассола, чашку кофе. Но так ли безопасны эти рецепты выхода из похмелья, как кажется?Один из самых любимых русских рецептов избавления от похмельного синдрома является употребление с утра небольшой дозы алкоголя. Одни «знатоки» советуют пиво, другие — напитки покрепче.Похмелье — это действительно нечто вроде ломки у наркомана. Падает уровень этанола в крови, и плохое самочувствие становится своеобразным требованием новой дозы. Однако главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн категорически не советует россиянам похмеляться при алкогольной абстиненции. По его словам, метод «клин клином» — это прямая дорога к запою.Особенно плохо привычка похмеляться сказывается на людях, больных алкоголизмом, и тех, чья печень и почки медленно перерабатывают спирт. Новая порция алкоголя при похмелье станет настоящим ударом по организму. Не стоит забывать, что частое и бесконтрольное употребление горячительных напитков приводит к циррозу печени.Еще один совет быстро «привести организм в чувства» — выпить чашечку крепкого кофе. Кофеин бодрит и якобы «проясняет мозг». Но и этот рецепт на поверку оказывается очень вредным. Спиртосодержащие напитки и так выводят жидкость из организма (отсюда — утренняя жажда), а кофе лишь усугубляет обезвоживание. Пить его при похмелье категорически противопоказано.Еще одним действенным противопохмельным средством россияне считают ядреный огуречный рассол. Он приносит ощущение облегчения, но вместе с тем и много вреда. Рассол содержит чрезмерное количество соли и уксуса. При избыточном содержании эти два компонента — настоящие враги здоровья.Соль вызывает застой жидкости в тканях, что провоцирует отеки и задерживает выведение этанола. То есть соль буквально тормозит процесс очищения организма от спирта. Присутствующий в рассоле в огромных количествах уксус — тем более, выпитый натощак — сильно раздражает слизистую желудка.Любители всевозможных маринованных огурчиков и томатов часто страдают от гастрита. В крайних случаях — от цирроза печени. Так что уксус в сочетании со спиртом повышает шансы закончить свои дни раньше положенного времени.Евгений Брюн советует как следует готовиться к предстоящему празднику, чтобы не страдать после него на утро похмельем. «Подготовка» заключается не в умеренных приемах спиртного, как принято считать, а в хорошем отдыхе и основательном перекусе накануне празднества.Да, прежде чем идти в гости, где будут угощать спиртным, необходимо перекусить. На пустой желудок проще «перебрать», поскольку алкоголь притупляет чувство голода.Также можно принять пару-другую таблеток активированного угля. Он отлично впитывает токсины и поможет во время вечеринки не слишком опьянеть. С той же целью стоит съесть 1—2 апельсина. Содержащийся в цитрусовых витамин С помогает более быстрой переработке и выведению этанола.На утро после вечеринки необходимо пить побольше воды, морса или сока из любых цитрусовых. Они восполнят недостающую в организме жидкость и помогут поскорее вывести токсины из печени и почек.После нескольких стаканов перечисленных напитков лучше всего лечь поспать. Сон — отличное лекарство. Во время отдыха организм скорее очистится и восстановит свои нормальные функции. Отдохнув, можно выйти на прогулку, чтобы насытить кровь кислородом. После таких нехитрых действий обязательно наступит облегчение.