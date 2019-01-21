Названы проверенные народные средства для очищения печени

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Чувство тяжести после еды, вздутие живота, колики, тошнота или хроническая усталость могут быть симптомами заболевания печени.Печень является крупнейшей пищеварительной железой, и отвечает за сотни ключевых процессов в организме. Она наиболее известна тем, что фильтрует кровь, улавливает из нее токсичные соединения и превращает их в менее вредные формы, которые затем могут быть удалены из организма. Печень также занимается трансформацией белков, жиров и углеводов, вырабатывает желчь и соединения, участвующие в процессах свертывания, генерирует и накапливает запасное энергетическое соединение в форме гликогена или хранит витамины группы А, D и В.Хотя печень обладает способностью к регенерации, избыток вредных факторов, особенно веществ, которые она не может удалить, вызывает ее повреждения, ощущаемые в организме.Печень способна удалять потенциально вредные соединения на протяжении всей жизни человека.Чрезмерная нагрузка на печень в течение длительного времени не дает определенных симптомов или они настолько неспецифичны, что их трудно связать с проблемами этого органа. Плохое состояние печени может свидетельствовать о плохом самочувствии, но в более тяжелых случаях, таких как гепатит, появляются симптомы:•хроническая усталость,•слабость,•боль в животе,•тошнота,•рвота,•понос,•варикозное расширение вен, сосудистые звездочки и венозные проблемы,•камни в желчном пузыре,•отек тела,•зуд всего тела,•мышечная боль,•боль в правой части живота,•лихорадка,•более темная моча,•пожелтение кожи.В случае желтухи, темной мочи и постоянных желудочно-кишечных расстройств необходимо обратиться к врачу.•загрязнение окружающей среды,•загрязнение пищи и воды, например, средства, используемые при выращивании растений, животноводстве, ингредиенты из пластиковой упаковки,•некоторые пищевые добавки,•высоко обработанные продукты с высоким содержанием жира,•бытовая техника с антипригарным покрытием старого типа,•многочисленные ингредиенты косметики,•прием в избытке витаминов,•краски для волос,•лаки для ногтей,•плесень на стенах,•отравление грибами,•бактериальные инфекции,•переедание,•чрезмерное количество белка, особенно животного белка.Регенерация печени поддерживается целебными растениями. По словам фитотерапевтов, травы и растительные вещества которые используются для лечения печени и желчевыводящей системы, действуют в следующих направлениях:•желчегонное,•релаксант,•противовоспалительное и защитное действие на клетки печени,•антибактериальные и противовирусные,•противопаразитарное.В случае заболеваний печени и желчного пузыря лечение проводится несколько месяцев или даже лет, с использованием трав, таких как:•трава артишока,•плод расторопши пятнистой,•корень черной редьки,•корень одуванчика,•корневище куркумы,•корень цикория,•трава репейника обыкновенного,•трава майорана.Травами, наиболее часто используемыми при заболеваниях печени и желчного пузыря, являются артишок и расторопша, наиболее важными компонентами которых являются цинарин и силимарин. Эти соединения, используемые вместе, демонстрируют синергизм, то есть они работают более эффективно.— содержит активное вещество под названием цинарин, а также другие, в том числе фенольные и органические кислоты, флавоноиды, тритерпены, фитостеролы. Эти ингредиенты оказывают сильное желчегонное, желчегонное и гепатозащитное действие. Они стимулируют регенерацию гепатоцитов, снижения уровня холестерина, липидов и глюкозы в крови. Некоторые из них, в том числе цинарин, также обладают детокс и антиоксидантными свойствами. Ингредиенты артишока стимулируют секрецию пищеварительных соков поджелудочной железы и тонкой кишки, предотвращают сокращения желчного пузыря, регулируют перистальтику толстой кишки, предотвращают запоры. Длительное лечение цинарином защищает от атеросклероза и предотвращает токсическое повреждение паренхимы печени, а вместе с силимарином может снизить риск стеатоза и цирроза печени.— содержат силимарин, принадлежащий к флавонолигнанам, эфирное масло, гистамин и тирамин, а также бетаин. Они оказывают сильное антиоксидантное, противовоспалительное и противораковое действие, стабилизируют клеточные мембраны, защищают от повреждения ДНК. Они регулируют жировой обмен, мобилизуют жиры в организме, предотвращают ожирение печени и цирроз печени. Силимарин снижает уровень холестерина в крови, действует против диабета, расслабляет гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта. Помогает устранить симптомы несварения желудка, повышает переносимость жиров и белков. Стимулирует иммунную систему и поддерживает лечение аутоиммунных заболеваний.Чай можно приготовить, смешав 50 г листьев крапивы, травы полевого хвоща, корня солодки, цветки ромашки, 30 г корня одуванчика. Настой готовят из 2 столовых ложек композиции на 0,5 л воды и пьют в дозе примерно 130 мл 3 раза в день.