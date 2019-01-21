Какие спиртные напитки опасно смешивать?

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Психиатр и нарколог Лилия Федорова заявила о том, что перемешивание разных спиртных напитков может нанести серьезный вред здоровью. Специалист рассказала, какие напитки смешивать особенно опасно.«После употребления большого количества горячительных напитков всегда следует интоксикация организма. Если смешать некоторые виды спиртных напитков, это может привести к еще более сильному отравлению», - рассказала врач.Лилия Федорова отметила, что бытующие мнение о повышенной опасности для организма смешения пива с водкой, не очень оправданно – есть смеси спиртного и более токсичные для органов и тканей. Как пояснила нарколог, существует определенная классификация дробления спиртных напитков, и в соответствии с ней смешивание некоторых из них «совершенно неуместно».Пиво и водка, заметила врач, являются напитками одного ряда, - поэтому их смешанных прием не окажет столь драматичных повреждений, как другие спиртные смеси.«Употреблять смешанными коньяк и пиво или водку с вином категорически не рекомендуется – при этом обязательно возникнет состояние тяжелой и крайне опасной интоксикации», - объяснила врач-нарколог.