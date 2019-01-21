5 правил катания на тюбинге

Редкие зимние выходные в семье с детьми обходятся без катания на тюбинге, или по-другому, на «ватрушке». Медицинские специалисты решили напомнить о том, что этот вид зимних развлечений на свежем воздухе - один из самых травмоопасных, и рассказали, как правильно кататься на тюбинге.Любителям катания на тюбинге эксперты советуют усвоить несколько несложных правил. Их озвучил эксперт по безопасности Михаил Макеев.1. Руки по бокам. Во время катания на тюбинге руки нужно обязательно разводить по бокам – это защищает от переворачивания.2. Ноги – выше. Ноги не следует выпрямлять, их нужно поднять как можно выше.3. Ногами не тормозить. Нельзя тормозить ногами, иначе резко повышается риск переломов.4. Не делать связок. Не катайтесь на тюбинге в связке, вдвоем. В таких обстоятельствах чаще получают травмы.5. Контроль. Рядом с тем, кто собирается прокатиться на тюбинге, должен быть человек, контролирующий старт с горки, а также человек, принимающий внизу.«Несоблюдение правил безопасности при катании на тюбингах чаще всего оборачивается сотрясением мозга и переломами. В Москве за зимний сезон мы фиксируем в среднем 25-35 пострадавших. Из них порядка 3-4 человека попадают в реанимацию», - рассказал травматолог Александр Брянцев.