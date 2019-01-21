Лучший напиток для улучшения артериального давления

Главное – пить без сахара.Какао снижает повышенное давление, улучшает состояние сосудов, помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, снижает чувство тревоги.В какао-бобах содержатся флавоноиды – вещества, улучшающие баланс кровяного давления и способствующие оптимальному кровоснабжению внутренних органов. Благодаря этому организм активнее очищается от нежелательных для него компонентов, что способствует оздоровлению как в физиологическом, так и в психическом аспекте.Немецкие исследователи из Университетской клиники Кельна нашли доказательства того, что употребление какао снижает повышенное кровяное давление лучше, чем чашка чая. По словам специалистов в составе чая и какао присутствуют полифенолы, но компонентом какао является процианид – этот вид полифенольных соединений более активен, чем чайный. Настолько, что употребление какао для людей с гипертензией может быть полезным не менее лекарств.В течение двух недель испытуемые немецких медиков употребляли продукты и напитки, насыщенные какао. Контрольная группа обходилась без какао, принимая назначенные им терапевтами препараты от гипертензии. Научные специалисты констатировали, что присутствие какао в ежедневном рационе людей привело к снижению кровяного давления в той жемере, что и лекарства в другой группе.«Результаты исследования позволяют предположить, что употребление какао ведет к снижению риск возникновения инсультов и сердечных приступов на 10-20%», - отметили эксперты.Означает ли это, что нужно поедать шоколад в больших количествах? Нет. Важно учитывать, что большинство продуктов, содержащих какао, отличаются высокой калорийностью, указывают ученые. Употреблять какао следует без сахара и контролируя количество жиров.