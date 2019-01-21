Как влияет на здоровье лунное затмение

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21 января Луна полностью погрузилась в тень Земли, приобретя при этом «кровавый» цвет. Подобное затмение земного спутника так и называется - «кровавая Луна». Данное явление относится к полным лунным затмениям. Ученые рассказали, как оно может влиять на людей.«Лунное затмение не оказывает прямого и непосредственного влияние на здоровье людей. С точки зрения физики, химии и медицины прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует. Но определенные изменения в самочувствии в такие дни возможны», - так о влиянии лунного затмения сказал ученый Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев.По словам Кошелева, многие исследования показывают, что на состояние физического здоровья лунные затмения практически не воздействуют. Что касается психического состояния людей, то лица гиперчувствительные, впечатлительные и мнительные, вполне возможно, почувствуют негативные изменения в связи с влиянием лунных фаз.Другой ученый, врач-психиатр Лев Пережогин поделился мнением о том, что лунное затмение может влиять каким-то образом на психику людей только при условии, что они в это сами верят. Он подчеркнул, что достоверных научных данных, которые бы подтверждали подобное влияние на психическое здоровье, - не существует.В свою очередь Руслан Кошелев добавил: впечатлительные или мнительные личности могут сами накручивать себя в дни природных явлений лунного затмения. По его мнению, таким людям следует находить больше возможностей, чтобы отдохнуть в тревожный для них период. Также будет полезным пообщаться с близкими, что-нибудь почитать, заняться физкультурой.Ученые отмечают, что затмения, случающиеся из-за того, что тень одной планеты падает на другую, - явления частые. Если бы организм людей зависел от лунных затмений, жизнь была бы другой.