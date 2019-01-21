Синим светом можно снизить артериальное давление

Эксперты рассказали о новом способе снижения артериального давления. Международная группа ученых предлагает использовать для этого синий свет.Британские и немецкие ученые заявили об изобретении нового способа избавления от проблемы повышения кровяного давления. Новая методика по эффективности не уступает медикаментозной терапии. Сотрудники Саррейского (Британия) и Дюссельдорфского университетов (Германия) предложили применять для этого синий свет. Воздействие освещения на кожу приводит к существенному облегчению состояния пациента, уменьшая давление в сосудах. Такой способ безопасен и не вызывает никаких побочных эффектов.Проведя серию опытов, исследователи установили, что коротковолновое ультрафиолетовое излучение приводит к активному выделению оксида азота. Это запускает в крови определенные реакции, вызывающие расширение сосудов и усиление кровообращения, благодаря чему падает и артериальное давление. При этом, если ультрафиолет является канцерогеном, приводящие к раку, то синее свечение, как излучение с наименее коротковолновым диапазоном, не вызывает подобных осложнений.Издание European Journal of Preventative Cardiolog рассказало о новой разработке. Международная группа ученых провела эксперимент с 14 добровольцами-мужчинами. Обнаженных волонтеров освещали синим светом на протяжении получаса. При этом данные об их кровяном давлении, состоянии кровеносных сосудов и концентрации оксида азота в крови снимались до старта эксперимента, во время облучения и по прошествии 2 часов после завершения.Второй день исследований включал обработку отфильтрованным синим светом. Результаты показали, что всего 30 минут такой процедуры понижают систолическое давление почти на 8 миллиметров ртутного столба. Ученые намерены разработать специальные браслеты, служащие источником, это поможет не только понижать давление, но и регулировать его.