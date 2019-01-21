Названы заболевания, вызываемые курением вейпов

Эксперты рассказали о последствиях увлечения вейпами. Оказалось, курильщики электронных сигарет подвергаются ряду опасных заболеваний. В ходе экспериментов была доказана прямая связь этой модной вариации вредной привычки и онкологическими заболеваниями полости рта.Курением электронных сигарет в России увлекаются почти 4% населения, однако регулярное использование курительных гаджетов приводит к тяжелым последствиям. Отечественные ученые опубликовали данные исследования вейп-веществ, так, анализ данных свидетельствует, что вейпы провоцируют возникновение раковой опухоли ротовой полости не меньше, чем привычные сигареты. Оказывает ароматический пар влияние и на кровеносные сосуды, утончая стенки вен и артерий, таким образом, приводя к развитию тяжелых заболеваний сердца. Кроме того, немаловажным оказался фактор привлекательности, вопреки привычному мнению, испарители не отвращают людей от курения реальных сигарет, наоборот, люди переходят к совмещению аэрозолей с обычным табакокурением. Эксперимент с крысами, вдыхающих вейпы в течение недели, месяца и 60 дней, показал прямую зависимость ухудшения состояния легких от длительности использования испарителей, притом, что им подавалась безникотиновая жидкость.Ученые считают, что негативные последствия вызывают пропиленгликоль и глицерин, которые присутствуют и в лишенных никотина вейп-заправках. Они раздражают дыхательные пути, глаза и вредят центральной нервной системе. Также в аэрозолях для вейпов обнаружено большое количество олова, никеля, меди, свинца, хрома, причем их содержание в десять раз превышает количество названных химических веществ и соединений в привычных сигаретах. Так, нагревательный элемент приводит к попаданию вредных наночастиц в легочные альвеолы, из-за чего включается местный токсический эффект. Далее артерии разносят никель и хром с кровью по всему организму.