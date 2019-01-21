Лекарство с шоколадом справилось с кашлем лучше обычного

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О полезных свойствах шоколада известно немало – известно, например, что шоколад обладает антиоксидантными свойствами, а кроме того способен улучшить настроение. Ученые уже начали добавлять шоколад в лекарственные препараты. Например, для того, чтобы сделать прием лекарства более приятным. Такие лекарства уже появились, причем предназначены они и для детей, и для взрослых.Британские исследователи из Университета Халла (University of Hull) утверждают, что добавление шоколада может сделать привычные лекарства не только более приятными на вкус, но и более эффективными. Чтобы доказать это, команда ученых под руководством Эйлин Морис (Alyn Morice) провели эксперимент, в котором приняли участие 163 человека с сильным кашлем.Одной группе добровольцев предложили лечиться обычным сиропом от кашля. Другим же дали препарат CS1002, в состав которого, кроме активных компонентов, входило какао. Результаты эксперимента были заметны уже через пару дней. Люди, проходившие курс лечения шоколадным лекарством, отмечали более существенные улучшения в своем состоянии, чем те, кто пил обычный сироп – кашель стал слабее и реже, перестал мешать сну.Ученые предполагают, что эффективность какао-лекарства связана с тем, что этот компонент делает препарат более густым и вязким, а его использование предотвращает раздражение нервных окончаний, ответственных за кашель. В более ранних исследованиях та же команда ученых показала, что содержащийся в какао-бобах теобромин также подавляет кашель.