В микробиоме человека обнаружены тысячи новых видов

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Итальянские ученые изучили человеческий микробиом, результатом масштабного исследования стало открытие новых видов микроорганизмов.Специалисты Трентского университета проанализировали микробиом человека, результаты научной работы позволили заявить о новом открытии. Оказалось, что существует почти четыре тысячи его ранее не изученных видов. Информацию, полученную в ходе разработки, опубликовало издание Cell. В ходе работы ученые изучили микроорганизмы, в симбиозе живущие в разных частях тела человека (микробиом). Согласно статье, найденные микрочастицы в основном можно отнести к представителям «незападного» населения планеты. При этом все образцы были собраны в разных уголках планеты, в список вошли более 30 стран.Руководитель исследований Никола Сегата объяснил полученные данные тем, что человеческий микробиом, как и представители человеческой расы, вообще прошел все стадии эволюции. Этот путь занял миллионы лет, и только недавнее возникновение западного образа жизни, с улучшенной гигиеной, доступными антибиотиками, жирной и высокопитательной диетой смог существенно изменить работу кишечника и повлиять на симбиоз людей и их микробиом.Ранее уже предполагалось наличие большого количества не изученных микроорганизмов, новая работа доказала существование. Исследователи анализировали частицы в коже, кале, влагалище и ротовой полости жителей 32 стран, среди которых были и народы, практически не поддавшиеся влиянию вестернизации.Согласно полученным данным, в каталог внесли более 154 700 микробных геномов, сгруппированных в почти 5 000 видов, из которых 77 процентов ранее не были известны науке. При этом основное их число было выявлено у народов, избежавших влияния западной культуры и образа жизни.