5 причин съедать перед сном ложку меда

В древних китайских и индийских трактатах о здоровье рекомендуется съедать ложку меда перед сном. Современные научные исследования подтверждают: в такой привычке много полезного.Причина первая: помогает заснуть. Употребление меда дает успокаивающий эффект, поскольку содержащиеся в нем вещества способствуют выработке мелатонина – гормона, ответственного за наступление сна. Если съесть перед сном чайную ложку меда и запить ромашковым чаем, это сделает более интенсивным процесс восстановления нервной системы.Причина вторая: содействует сжиганию жира. Замечено, что физически активные люди, которые регулярно употребляют мед, обладают более быстрым жировым метаболизмом, чем занимающиеся спортом, но не употребляющие меда.Причина третья: улучшает состояние печени. Во время сна печень обновляется и восстанавливается. Съедая на ночь немного меда, вы помогаете активизировать выведение токсинов из важнейшего органа. Особенно полезен в этом плане состав из меда и тыквенного сока в соотношении 1:1.Причина четвертая: способствует иммунизации. Специалисты советуют очистить чеснок, залить его медом и дать настояться. В комплексе чеснок и мед обеспечивают мощную поддержку организма в сопротивлении бактериям и вирусам. Принимать состав следует по чайной ложке на ночь.Причина пятая: спасает от усталости. Мед – признанный адаптоген, повышающий устойчивость организма к различным видам стресса и вредному влиянию окружающей среды. Эксперименты показали, что употребление меда в течение двух недель повышает показатели работы дыхательной, сердечно-сосудистой систем, а также общей физической работоспособности.