Молодые курильщики стареют на 20 лет быстрее

Курильщики после 20 лет бывают биологически на два десятилетия старше своего возраста, как показало исследование. Это ещё одна причина для того, чтобы отказаться от вредной привычки.Американские ученые из Балтимора, воспользовавшись программой искусственного интеллекта, рассчитали, что биологический возраст курильщика после 20 лет почти на два десятилетия больше паспортного. Это ещё одно убедительное доказательство того, что курение резко ускоряет все процессы старения организма. МедикФорум напоминает, что человеческий организм имеет два возраста - хронологический или паспортный и биологический, который рассчитывается из общего состояния нашего тела. Именно последний и определяет то, на сколько лет мы выглядимУченые получили анализы крови десятков тысяч добровольцев для того, чтобы определить, как курение воздействует на биологическое старение. Оказалось, что большинство курильщиков к возрасту в 30 лет в реальности имеют биологический возраст от 41 до 50. А вот среди некурящих, достигающих возраста 62 лет, отмечается почти полное сходство биологического и паспортного возраста. При этом у пожилых курильщиков подобного эффекта не отмечается, но ученые связывают это с тем, что до столь почтенного возраста доживает минимум любителей табака.В ходе своего исследования ученые тщательно рассчитывали возраст по самым разным показателям, включая уровень сахара в крови, уровень вывода отходов с мочой, артериальное давление, гибкость кровеносных сосудов, состояние кожи и десятки других данных. Установлено также, что курящие женщины стареют ещё быстрее, чем курящие мужчины.