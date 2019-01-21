Людям для выживания необходимо отказаться от мяса

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Ученые считают, что человечеству необходимо отказаться от мяса ради собственного выживания, - об этом пишет Lancet. Согласно их заключению, в развитых странах уровень потребления мяса должен сократиться на 80% - эта мера поможет спасти экологию Земли и позволит решить вопрос с ресурсами пищи для растущего населения мира.Авторы нового исследования, о котором сообщает журнал, утверждают, что людям нужно глобально пересмотреть подход к вопросам питания, если они заинтересованы в том, чтобы обеспечить благоприятные условия для выживания своим потомкам. Одним из главных условий для выживания человечества на этой планете они считают отказ от мяса.«Людям придется вдвое сократить общее потребление красного мяса. Также понадобится сократить дозы молочных продуктов и сахара в пользу орехов, фруктов, овощей и бобовых», - заявили исследователи.По прогнозам, к 2050 году население Земли может составить 10 миллиардов человек. Если большинство из них будет придерживаться рациона, распространенного сегодня в развитых странах (с обилием животных жиров и мясных продуктов), и природе, и здоровью людей будет нанесен колоссальный урон, предостерегают ученые.«Конечно, в вопросах питания необходимо учитывать особенности каждой страны. Но общая рекомендация для всех одна: мясо следует употреблять не ежедневно, а один раз в одну или две недели», - постулировали специалисты.Самым полезным по их мнению является рацион, состоящий из цельнозерновых продуктов, корнеплодов, а также белка, получаемого в основном из растительной пищи. Следование такой диете поможет предотвратить потепление, вырубку лесов, гибель животных и растений, а также снизит риски преждевременной смерти для одиннадцати миллионов человек, которые теряют здоровье из-за неправильного питания.