Ученым удалось вырастить в лаборатории идеальные кровеносные сосуды человека

Ученым удалось вырастить в лабораторных условиях идеальные, как отмечают эксперты, кровеносные сосуды человека. Данный прорыв в науке имеет важное значение с точки зрения исследования болезней сосудистой системы, а также тестирования новых лекарств.По словам одного из авторов исследования - директора Университета Британской Колумбии (Канада) Джозефа Пеннингера, сделанное открытие окажет существенное влияние на изучение причин развития ряда заболеваний (рак, инсульт, диабет, болезнь Альцгеймера, и так далее), а также позволит лучше изучить проблемы заживления ран.Органоиды (трехмерные клеточные культуры) кровеносных сосудов человека были выращены учеными в чашке Петри, на основе стволовых клеток. Пересадив их мышам, ученые получили функционирующие кровеносные сосуды человека, в том числе артерии и капилляры. Это, в свою очередь, открыло новые перспективы в направлении исследования и предотвращения изменений в человеческих кровеносных сосудах.Специалисты отмечают, что выращенные органоиды очень похожи на человеческие капилляры даже на молекулярном уровне, что делает возможным их применение при изучении заболеваний кровеносных сосудов непосредственно на тканях человека.Исследование опубликовано в научном журнале Natural.